要求標注生產日期 林智鴻：別讓市民吃到毒蛋、老蛋、幽靈蛋！

彰化「芬普尼蛋」流竄全台，造成人心惶惶，高雄市議員林智鴻27日於高市議會總質詢揭露相關抽樣量能不足，難防毒蛋、老蛋、幽靈蛋，並揭露現行生產履歷僅標示洗選與包裝日期，卻查無蛋品生產日期，要求市府不僅應加強查驗蛋品安全，更應強制連鎖零售業者所上架之洗選蛋必須落實溯源並標註生產日，確保消費者權益與食安。

日前彰化「芬普尼蛋」流入鳳山某大賣場，林智鴻引用衛生局數據，售出的2110顆蛋僅退貨230顆，擔憂「其他1880顆早被市民吃下肚」成健康風險，而針對其他市面上流通蛋品，該局截至15日僅抽驗59件，經林智鴻要求才追加抽查17件，檢驗量能有待加強。

「沒有芬普尼，蛋就安全了嗎？」為進一步了解，林智鴻也前往某連鎖超市隨機購買四件不同洗選蛋品，全部包裝上僅有包裝日期和保存期限，而無生產日期，其中有溯源QRcode的兩件，從入雞到集蛋相隔9個月，也不知是當中的哪一天生產出來，而從集蛋到洗選，這兩件也相隔3至5天且「非關假日」，其保存與運送過程也有疑慮。

另外一件則僅有溯源碼而無QRcode，一查發現從入雞到集蛋竟長達585天，生產履歷包含飼料餵養與疫苗施打等項目，卻無一項標注這批蛋是「哪天生的」，恐為放了數百天的「老蛋」矇混過關。最後一件聲稱有「十項洗選過程」的蛋最離譜，完全沒有溯源碼或QRcode，用品項和廠商在溯源網站搜尋也查無資料，遑論生產日期，疑為「幽靈蛋」。

林智鴻強調，知名通路「洗選蛋」生產履歷只知畜牧場和洗選場，卻無生產日期，更有「查無履歷」者照樣大喇喇在超市貨架以「洗選」為號召，用高於散裝蛋的價格供市民選購，再加上「芬普尼蛋」也同樣出現在這類通路，相關管制強度不足，他除要求應加強稽查抽驗，杜絕毒蛋潛在漏洞，更要求市府超前部署，將連鎖零售通路所用之洗選蛋強制標注生產日期。

蛋品業者指出，政府自111年實施逐顆噴印政策，每顆蛋上噴印包裝日期，但與生產日期落差可達數週甚至更久，消費者有知的權利，生產者應確實標註雞蛋之生產日。業者表示，如果高雄市政府能夠超前部署將連鎖零售通路所用之洗選蛋強制標注生產日期，對消費者的權益與食品安全將更有保障。

