要求炸雞店「0成本抽成」被拒遭炎上！逢甲女大生道歉訊息曝

台中逢甲大學的一名行銷系學生因在餐廳舉辦活動時，向一間炸雞店老闆提出「0成本抽成」的合作要求，卻遭到拒絕，並在社交媒體上發文攻擊老闆，言辭激烈，甚至質疑對方是否「沒打狂犬疫苗」。該事件迅速引發網路熱議，學生隨即面臨網友的猛烈批評。

（圖／逢甲大學提供）

炸雞店老闆對此事表示不滿，強調自己並不是學生的代售中心，並質疑學生的態度。隨後，該名學生刪除了原本的發文，並於14日向老闆發送道歉訊息，承認自己在未確認事實的情況下，發布了具誤導性的內容，影響了店家的信譽。

（圖／翻攝自padampadam1970 IG）

在道歉訊息中，學生表示這次事件讓她深刻體會到，在發布可能影響他人名譽的訊息前，必須謹慎查證，並強調應以尊重和負責任的態度與合作夥伴溝通。逢甲大學也對此事件做出回應，肯定學生勇於承擔責任的態度，並表示將持續加強學生的社會參與素養。

（圖／翻攝自 padampadam1970 threads）

