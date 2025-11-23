要求烏割地、限制軍力？川普版「28點和平計畫」惹議！ 歐洲國家反彈：不可接受

G20 近日在約翰內斯堡舉行。歐洲多國領袖在場邊受訪時，對「28點和平計畫」表示質疑。 圖：翻攝自 X@António Costa

[Newtalk新聞] 美國日前流出最新用於平息俄烏戰火的「28 點和平計畫」，然而，《CNN》報導，多國領袖在南非 G20 峰會場邊表達疑慮，認為這份 28 點和平計畫內容「對俄羅斯的讓步幅太大」，恐迫使烏克蘭在領土、軍事與主權上做出難以接受的妥協。

這份由美國政府主導，但歐洲與烏克蘭幾乎毫不知情的文件充滿爭議，其中最具爭議的部分，包括要求烏克蘭割讓部分土地、停止其追求北約會員資格，及削減部隊規模。歐洲領袖在共同聲明中表明，任何涉及歐盟或北約利益的安排，都必須得到各成員國一致同意，而並非由外部方案強行決定。

川普特使威特科夫（Witkoff，左）與俄羅斯先前談判的「28點和平計畫」曝光，歐洲多國正在進行意見整合，並表示內容仍需國際討論。 圖：翻攝自 X

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在 G20 場邊受訪時直言，戰爭能否終結，取決於「烏克蘭自身的同意，也需要歐洲的同意」，因為這場戰事發生在歐洲大陸上，牽動的不是單一雙邊問題。他強調，美國的提議可以作為「討論基礎」，但距離一個可行的方案仍有相當距離。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）也抱持相同態度。他表示歡迎美方對停火一事進行努力，卻「仍有許多細節需要補上」，並已與川普通話討論後續協調。施凱爾表示，也正在同步與烏克蘭總統澤連斯基通話，交換意見。

澤連斯基則承認，在失去美國支持與「失去國家尊嚴」之間承受壓力，但強調烏克蘭「早在 2019 年就已向美國表明立場」，不會接受損害主權的安排。據報導，川普已喊話烏克蘭在本周四（27 日）感恩節前回覆，但他本人在白宮被問及此事時卻表示，這份文件並非「最後提案」、仍可調整，「我們只是希望能達成和平。這本來早就該實現了」。

莫斯科當局則證實，已取得這份 28 點文件，並稱美、俄早在「阿拉斯加會談」前後就曾收到相關的內容。歐洲外交消息人士警告，未經烏克蘭同意的協議「不可能成立」，且不能以承認佔領區為談判前提，也不能限制烏克蘭軍力或以反向方式推動俄國對歐洲安全的要求。

《CNN》報導指出，美烏高層預定今（23）日在瑞士日內瓦會面，目標是在澤連斯基與川普正式交涉前，先對敏感語句進行「預處理」。美國方面將由國務卿盧比歐（Marco Rubio）與總統特使威特科夫（Steve Witkoff）出席。歐洲三大國——英國、法國、德國的國安顧問也將同步與美烏代表協商。

另外，美方也正在籌備與俄羅斯的接觸，並強調會「迅速進行」，但不會與日內瓦會議同步。

歐盟理事會主席科斯塔（António Costa）已通知 27 個成員國，明（24）日將在歐盟—非盟峰會場邊召開「烏克蘭特別會議」。 圖：翻攝自 X@António Costa

隨著方案內容逐漸曝光，歐洲內部正在緊急整合立場。報導指出，歐盟理事會主席科斯塔（António Costa）已通知 27 個成員國，明（24）日將在歐盟—非盟峰會場邊召開「烏克蘭特別會議」，試圖在美國正式推案前凝聚一致對外態度。

外交人士向《CNN》表示，任何未能保障烏克蘭選擇盟友權利、未能維持主權完整的條款，歐洲都不可能接受，並點名美方提出的「安全保障」內容仍相當模糊，急需釐清。

在 G20 場邊，北歐與波羅的海等 8 個國家領袖也已與澤連斯基會面，強調支持「尊重烏克蘭主權、能真正帶來安全」的解決方案，並承諾持續軍援以防止俄羅斯再度擴張。

