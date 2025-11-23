要求烏割地、限制軍力？川普版「28點和平計畫」惹議！ 歐洲國家反彈：不可接受
[Newtalk新聞] 美國日前流出最新用於平息俄烏戰火的「28 點和平計畫」，然而，《CNN》報導，多國領袖在南非 G20 峰會場邊表達疑慮，認為這份 28 點和平計畫內容「對俄羅斯的讓步幅太大」，恐迫使烏克蘭在領土、軍事與主權上做出難以接受的妥協。
這份由美國政府主導，但歐洲與烏克蘭幾乎毫不知情的文件充滿爭議，其中最具爭議的部分，包括要求烏克蘭割讓部分土地、停止其追求北約會員資格，及削減部隊規模。歐洲領袖在共同聲明中表明，任何涉及歐盟或北約利益的安排，都必須得到各成員國一致同意，而並非由外部方案強行決定。
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在 G20 場邊受訪時直言，戰爭能否終結，取決於「烏克蘭自身的同意，也需要歐洲的同意」，因為這場戰事發生在歐洲大陸上，牽動的不是單一雙邊問題。他強調，美國的提議可以作為「討論基礎」，但距離一個可行的方案仍有相當距離。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）也抱持相同態度。他表示歡迎美方對停火一事進行努力，卻「仍有許多細節需要補上」，並已與川普通話討論後續協調。施凱爾表示，也正在同步與烏克蘭總統澤連斯基通話，交換意見。
澤連斯基則承認，在失去美國支持與「失去國家尊嚴」之間承受壓力，但強調烏克蘭「早在 2019 年就已向美國表明立場」，不會接受損害主權的安排。據報導，川普已喊話烏克蘭在本周四（27 日）感恩節前回覆，但他本人在白宮被問及此事時卻表示，這份文件並非「最後提案」、仍可調整，「我們只是希望能達成和平。這本來早就該實現了」。
莫斯科當局則證實，已取得這份 28 點文件，並稱美、俄早在「阿拉斯加會談」前後就曾收到相關的內容。歐洲外交消息人士警告，未經烏克蘭同意的協議「不可能成立」，且不能以承認佔領區為談判前提，也不能限制烏克蘭軍力或以反向方式推動俄國對歐洲安全的要求。
《CNN》報導指出，美烏高層預定今（23）日在瑞士日內瓦會面，目標是在澤連斯基與川普正式交涉前，先對敏感語句進行「預處理」。美國方面將由國務卿盧比歐（Marco Rubio）與總統特使威特科夫（Steve Witkoff）出席。歐洲三大國——英國、法國、德國的國安顧問也將同步與美烏代表協商。
另外，美方也正在籌備與俄羅斯的接觸，並強調會「迅速進行」，但不會與日內瓦會議同步。
隨著方案內容逐漸曝光，歐洲內部正在緊急整合立場。報導指出，歐盟理事會主席科斯塔（António Costa）已通知 27 個成員國，明（24）日將在歐盟—非盟峰會場邊召開「烏克蘭特別會議」，試圖在美國正式推案前凝聚一致對外態度。
外交人士向《CNN》表示，任何未能保障烏克蘭選擇盟友權利、未能維持主權完整的條款，歐洲都不可能接受，並點名美方提出的「安全保障」內容仍相當模糊，急需釐清。
在 G20 場邊，北歐與波羅的海等 8 個國家領袖也已與澤連斯基會面，強調支持「尊重烏克蘭主權、能真正帶來安全」的解決方案，並承諾持續軍援以防止俄羅斯再度擴張。
更多Newtalk新聞報導
川普團隊洩密？特使貼文暗示與俄密談 刪文引爆28點和平方案爭議
美俄秘密磋商「新和平方案」! 烏與歐洲「被告知」 澤連斯基 : 普丁根本不想停火
其他人也在看
川普嗆烏不滿和平提案就續戰
本報綜合外電報導 美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨…中華日報 ・ 16 小時前
路透：川普與拜登犯相同錯誤「壓抑不了對高物價的民怨」
[Newtalk新聞] 美國總統川普在去年競選時，以「降低拜登時期飆升的物價」作為重要政見重返白宮，但如今，他依舊面臨與前任相同的難題：物價一旦上漲就難以回跌，而選民對高物價的厭惡從未減輕。 《路透社》報導指出，近期包括沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．本．薩勒曼訪美期間，川普多次強調，美國即將迎來「數兆美元的投資」，將創造大量就業機會，同時宣稱「通膨已受控」，並以低油價為主要證據。然而，政策分析人士指出，這種論述與拜登過去的策略相似，同樣忽視民眾對生活成本上升的切身感受、淡化物價上漲的影響，並指望企業投資來提振就業和工資，但策略需要數年才能見效。 沙烏地阿拉伯成為美國非北約的主要盟國。 圖：翻攝自白宮官方X 美國企業研究所經濟政策主任麥可・史崔恩（Michael Strain）表示：「兩人犯的錯誤其實一樣，就是不願承認政治與民意的現實，就是美國民眾非常在意國內物價快速上漲。」 目前美國通膨率雖已從拜登任內高峰的逾 9%，降至約 3%，但整體物價水準仍遠高於疫情前。尤其在川普加徵關稅的商品中，價格持續攀升，部分工資增幅也被生活成本抵銷。依最新消費者物價指數（CPI）來看，牛肉價格較去年飆近 1新頭殼 ・ 2 小時前
美國提「和平計畫」遷就俄羅斯逼烏克蘭讓步！川普：不是最終方案
[Newtalk新聞] 俄羅斯持續侵犯烏克蘭之際，美國近日向烏克蘭遞交一份烏俄和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇，歐洲多國也認為方案仍需補強。美國總統川普（Donald Trump）今天聲稱，這並非提給烏克蘭的最終方案，不論用什麼方式「我們必須讓它（戰爭）結束」。 根據中央社及外媒報導，川普政府近期提出一項烏俄和平計畫，內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區、將烏克蘭軍隊規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）等，觸及基輔多項「紅線」。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）坦言，基輔可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。 歐洲及其他西方領袖也認為，美國提出的28點和平方案可作為終結烏俄戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。川普今天在白宮被媒體問及這項和平計畫是否為提給烏克蘭的最終方案時回答：「不是」並再次強調希望達成和平，他聲稱：「我們正試圖讓它（戰爭）結束，不論用什麼方式，我們必須讓它結束。」 華盛頓郵報報導（The Washington Post）引述知情人士說法揭露，白宮正在施壓烏克蘭於下週四感恩新頭殼 ・ 6 小時前
川普版和平計畫不只逼烏克蘭割地限武! CNN揭｢俄羅斯處處埋伏筆｣
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）上任後力促烏俄停火卻遲無進展，近日則向烏克蘭提交立場傾向俄羅斯的28點和平計畫，要求基輔做出多項讓步，引發國際譁然。美國有線電視新聞網（CNN）指出，草案大部分內容都與俄羅斯在2022年伊斯坦堡談判時所持立場極為類似，現在重新提出，關鍵之一是時間點對俄國有利，而且莫斯科在草案內容裡還埋下多個伏筆。 CNN報導提到，俄國在2022年伊斯坦堡談判時便要求烏克蘭在憲法中放棄加入北大西洋公約組織（NATO）、去納粹化、保證中立，並限制武裝力量規模，如同要求烏克蘭投降。現在，由於俄軍在戰場上有所斬獲，烏克蘭正面臨內部動盪，歐洲對援助基輔似乎後繼無力及川普對諾貝爾和平獎展現的強烈渴望，克里姆林宮正試圖讓這些舊的內容看起來像是新的。 美國提出的28點和平計畫草案提議將目前由烏克蘭控制的頓巴斯東部區域劃為「非軍事緩衝區」，但在技術上屬於俄羅斯，這形同將其交給俄國的「平民」勢力，符合莫斯科一貫策略，即利用民兵滲透領土、煽動親俄民意反抗。其次，表面上看來，動用1000億美元遭凍結的俄羅斯資產來重建烏克蘭，似乎是俄國做出讓步。 然而，烏克蘭受破新頭殼 ・ 4 小時前
高市早苗「台灣有事」引北京制裁 蔡正元：日本哪來的膽識？
日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸採多管道強烈制裁。大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，闡明官方立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，前立委蔡正元作出評論。中天新聞網 ・ 5 小時前
暈倒「掐人中」有效嗎？重症醫2字神解答！曝正確作法
在電視劇常見有人暈倒時，旁人就會去掐其「人中」，昏迷者就會很快甦醒。針對掐人中是否有效，醫師黃軒表示，掐人中不僅救不了人，有時還可能「害命」。因為昏倒並非因為穴位沒通，而是身體出了嚴重問題，例如心跳驟停，掐人中會浪費時間，錯過真正的救命機會。三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前
特朗普稱美國結束俄烏戰爭計劃並非「最終方案」
美國總統特朗普表示，計劃並非他對基輔的「最終方案」，而烏克蘭總統警告該國「可能面臨非常艱難的選擇：要麼失去尊嚴，要麼冒失去關鍵夥伴的風險」。BBC NEWS 中文 ・ 3 小時前
中國再跳腳！賴清德吃壽司登日本地鐵 2官員跟進「暴點日料」挺日
中日緊張情勢未歇，為了日本首相高市早苗就「台灣有事」假設性情境的答詢說法，中國近日連續出招，日前喊停才剛恢復的日本水產品進口及牛肉進口磋商。對此，總統賴清德20日午間率先貼出午餐吃壽司、味噌湯的照片，外交部長林佳龍晚間則秀出「暴點日本干貝刺身」的照片，正在歐洲出訪的外交部政務次長吳志中、駐歐盟暨比利時代表謝志偉也前往日本料理店用餐，表態挺日本。高市早苗7日......風傳媒 ・ 1 天前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 19 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 5 小時前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 3 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 5 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 4 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 20 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前