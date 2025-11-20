要求給個資查是否領中國大陸身分證 移民署示警：詐騙手法

移民署19日緊急發出聲明表示，從未要求民眾主動上網提供個人資料，這是詐騙手法，請國人勿信、勿填、勿傳，以免造成個人資料外洩。（圖：移民署提供）

台灣詐騙案件層出不窮，有詐騙集團利用移民署名義要求提供個人資料以查詢是否領用中國大陸各類身分證件。移民署19日緊急發出聲明表示，從未要求民眾主動上網提供個人資料，這是詐騙手法，請國人勿信、勿填、勿傳，以免造成個人資料外洩。

移民署近日發現，有詐騙集團利用各種網路平台，以電子郵件或LINE等各種方式，散布要求新住民提供中國證件資訊，引發恐慌。移民署追蹤假信息來源，查出初始訊息源頭為https://immigration.vercelogin.com，一點進去查看，個資就會被鎖定，造成自身訊息外洩。

移民署重申，政府從沒利用電子郵件或網頁提供民眾自由查詢是否曾領用中國大陸各類身分證件，並已通報刑事警察局及數位發展部等主管機關，並於移民署官網及時公告澄清，請國人當心。陸委會也強調，政府從未要求民眾提供個人資料查詢是否曾領用中共居民身分證，此類訊息純屬詐騙，呼籲國人切勿上當！

陸委會指出，近日接獲民眾陳情通報，有詐騙集團疑似利用移民署名義，發送電子郵件稱「懷疑您可能領用中共身分證件」，並要求當事人點選連結網址進行查詢。陸委會提醒國人，此為詐騙手法，請民眾不要任意撥打電子郵件內的電話、點擊相關連結或登錄特定網站，遇有類似可疑訊息應向陸委會或警方檢舉。