要求綠委選首長先請辭遭拿高虹安舉例 黃國昌：2022黨有黨的政策

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨（5）日表示自己已簽立委辭職書，還點名民進黨立委要選縣市長應先辭職，但綠營反轟黃雙標，質疑為何沒點名國民黨有多位立委也要選縣市長？黃國昌今天被問及此事時批綠營拿國民黨當擋箭牌，轟綠委為初選不來國會工作，對得起立委這份薪水？媒體問，2022年時民眾黨高虹安、賴香伶也是帶職參選，黃國昌則說，2022年時，民眾黨有黨的政策，現在已是2026年。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民眾黨提供）

黃國昌說，民進黨的人講這些話真的是，自己的事自己面對，一天到晚拿別人當擋箭牌，超級可笑。他要大家回去看一下，他在2018年就提出這個主張，對任何人都是一樣，他只問一件事，這些立委為了自己初選，不來國會工作，跑去選區拚初選，對得起選民喔？對得起立委這份薪水？你講個道理給所有選民聽，你憑什麼領立委薪水，躲在自己選區拚初選，回答這問題就好了。

廣告 廣告

媒體追問，怎麼看網紅四叉貓質疑，高虹安、賴香伶當初也帶立委職參選新竹市長、桃園市長？黃國昌回，對他來講，根本不會有這問題，當初2022年時，民眾黨有民眾黨的政策，現在已是2026年。



更多FTNN新聞網報導

陳昭姿去留與柯文哲討論有照制度？黃國昌搬去年決議稱：沒有破壞黨制度

鄉民監察院／急撤兩岸人民關係條例修法提案 黃揚明：林宜瑾有盤算但藍白沒中計

何時回民眾黨？高虹安未鬆口：會跟黃國昌談過尊重黨意

