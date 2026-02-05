要求編列警消加薪預算！黃國昌率百名退休警消提團體訴訟喊：賴清德還錢

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（5日）率前內政部消防署副署長謝景旭、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文與百位退休警消人士，共同赴台北高等行政法院正式遞狀提起團體訴訟，要求政院編列警消退休金預算。黃國昌也高喊「護警消尊嚴！賴清德還錢！」口號，號召退休警消人士一同站出來捍衛權益。

黃國昌表示，這場團體訴訟不僅是退休警消人士爭取個人權益與尊嚴，更是捍衛中華民國的法治與民主之訟，從1月6日至23日，民眾黨受理超過2000件參與團體訴訟申請，黃國昌強調「這是有史以來人數最多、規模最大的一次，對當權者提起的團體訴訟」，並公開保證會陪大家走到最後，直到退休警消人士重拾合法權益。黃國昌要求賴清德總統「出來面對」，並怒批「身為一位民主法治國家的總統，竟然敢公然踐踏法治，賴清德你當什麼總統」，呼籲賴清德總統知錯能改、迷途知返。

民眾黨指出，依照相關法律，考試院銓敘部已按新法實施核定，但作為下游的主管機關內政部卻未依法執行編列預算，因此本次行政訴訟依照《行政訴訟法》第八條第一項，對考試院銓敘部、行政院、內政部進行提告、請求一般給付之訴，依新發放的退休審定函，要求內政部支付退休金差額。

