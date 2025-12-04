要求總統國情報告「即問即答」，卓榮泰批違憲！諸多法案不讓審、不讓過：要被敲桌咆哮「我去就好」

美國總統川普簽署《台灣保證落實法案》，行政院長卓榮泰周三（12/3）接見北美多個台灣僑胞團體時指出，該法案不僅是基於地緣政治及中國軍事野心的考量，他也感謝海外僑胞私底下做很多遊說工作，尤其是與美國國會議員的溝通。 卓揆也提及當前立法院諸多亂象，許多重要法案躺在立法院無法通過，如總預算案、行政院版「財劃法」、「強化防衛特別條例」，還有立法院主導「國籍法」、停砍年金案、不在籍投票等修法。他盼能站在國家一體、以人民為念，讓國會停止妨礙國家主權、財政與國安的作為。 對於立法院要求總統賴清德國情報告且「即問即答」，卓揆表示，憲法規定是「可以去」但非「必須去」，且大法官解釋已指「即問即答」是違憲的。 他表示，若要像他到立院那樣被（國民黨團總召傅崐萁）敲桌子、大聲咆哮，「那我來就好了，不用總統，要大聲回答我來就好了。」

肯定北美台橋為台美關係努力 卓榮泰把握機會闡述國內政局

卓揆周三接見「2025 年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時，致詞表示川普總統甫簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），未來每五年將檢討一次雙方高級人員往來指引。

卓揆肯定海外台僑對台美關係的貢獻指出，外交部與總統府都在第一時間發表感謝與歡迎，但這不僅是基於地緣政治及中國軍事野心的考量，更是因為海外僑胞私底下做了很多遊說工作，尤其是與國會議員的溝通。

卓揆盼海外僑胞回來也了解國內現狀，表示這麼多年來國家很少遇到今天這種狀況，許多重要法案躺在立法院無法通過。他舉例，如今預算案躺在立法院沒辦法過，立法院還通過會讓中央無法編預算的「財劃法」，且院版「財劃法」也「不讓審、不讓過」。

卓揆說明，賴總統日前提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」（強化防衛特別條例），盼展現國家有能力保護自己、防衛自己，也有能力與印太地區民主力量站在一起，共同維護區域安全和穩定，但是這新台幣1.25兆元的特別條例，現在也躺在立法院不審。

立院要求國情報告「即問即答」 卓揆：總統若要被「敲桌咆哮」他去就好

卓揆也表示，立法院還要求賴總統赴立院國情報告，且要即問即答，但憲法規定的是總統「可以去」而非「必須去」，賴總統已展現高度善意與責任，認為受邀當然願意去，這是合憲的，但大法官解釋已指出「即問即答」屬違憲。

卓揆意有所指地抨擊，如果要像他到立法院總質詢那樣要被「敲桌子、大聲咆哮」（指國民黨團總召傅崐萁），「那我來就好了，不用總統，要大聲回答我來就好了，這不是總統該去的」，並強調「違憲的事情總統不能做」。

卓揆也表示，如果賴總統有一天能到立法院，絕對會就此說明得很清楚，但身為總統不能違反憲法規定，「可以去，不能違憲要一問一答。平常對著我就可以了，不用對總統。」

卓揆喊話表示，政府仍誠心誠意透過執政黨團與立法院溝通，希望立法院能以國家安全為念，以與世界自由民主國家站在一起的角度，審議強化防衛特別條例。

藍推國籍法引效忠爭議 卓榮泰：當公職人員必須一個國籍、一個護照、一個效忠

對於傅崐萁有意推動修「國籍法」，要讓中配免放棄中國國籍參選我國公職，卓揆質疑要當台灣公職民選人員，「難道不能只效忠中華民國台灣政府嗎？還可以效忠中華人民共和國嗎？」

卓揆也質疑，如果一名立委有雙重身份，在立法院問他的時候，「我真的懷疑你是代表哪一個國家來問我」，他答詢時「是回答哪一個國家的人？這個都混淆了。」

卓揆強調「不能有雙重效忠，對國家的單一效忠是絕對必要的」，平常有兩本護照用於經商、探親、生活都沒問題，但要當台灣政府公職人員，就必須「一個國籍、一個護照、一個效忠」，這是基本價值，不容打折扣。

批藍白推年金停砍、不在籍投票修法 卓榮泰：盼以國家一體、人民為念

卓揆也提及藍白聯手推動的停砍年金案指出，過去無法順利推動的公務員年改，到蔡總統順利逐年下降，「現在有人希望把這個停下來，要讓退休的人不要領得愈來愈少」，但這會影響現職公務員，年改是國家財政永續、世代正義，必須維持，「有人可能用年金改革，將整個國家財政重新翻攪一次」，非常要不得。

卓揆也直言還有「不在籍投票」等問題都橫在立法院，他坦言政府正一件一件抽絲剝繭，希望能站在國家一體、以人民為念的角度，讓國會停止這些對國家主權、財政與國家安全有妨礙的作為。

