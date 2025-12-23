要求股市漲就得調降利率 川普：忤逆我的人不能當Fed主席

紐約證交所交易員的桌上擺著寫有川普姓名的棒球帽。路透社資料照片



美國政府週二（12/23）公布第三季GDP增長率高達4.3%，遠高於預期，但也讓聯準會（Fed）降息機率下降。美國總統川普當晚則是發文警告，任何忤逆他不願降息的人，未來都不可能擔任聯準會主席。

川普在社群媒體Truth Social發文寫著：「川普的規矩：今天的財經新聞很棒，GDP增長4.2%，而不是原先預期的2.5%，這還是最近發生民主黨關門（Democrat Shutdown）的壓力下。但現在的股市不一樣了，雖然有好消息，但股市沒有大漲，甚至往下跌，這是因為華爾街高層的頭腦變得不太一樣。」

廣告 廣告

他接著說：「以前，當有好消息時，股市會大漲。但現在，有好消息，股市反而下滑，因為所有人都認為利率會立刻調高，好因應『可能的』通膨。這代表，我們永遠不會再有偉大的股市…強勁的股市不會導致通膨，只有愚蠢才會。我要我的新聯準會主席在股市好的時候調降利率，不准在沒有理由下破壞股市。」

川普在這篇冗長的發文最後寫著：「任何不同意我的人，我永遠不會讓他擔任聯準會主席。」

現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）雖是川普於第一任期提名，但自川普重返白宮後，鮑爾不接受川普施壓大幅降息。鮑爾任期即將於明年5月到期，川普近日將提名下屆Fed主席人選。目前呼聲較高的包括白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、前聯準會理事華許（Kevin Warsh）和聯準會理事華勒（Christopher Waller）等人。

更多太報報導

美宣布2027年中對中國晶片加徵關稅 批「不合理」追求主導地位

快訊／美國消費猛物價上漲高於預期 聯準會降息機率變低

【一文看懂】美國批准口服版減肥藥Wegovy上市 效果和打針版一樣嗎？比較貴嗎？