要求蔣萬安雙城論壇反映小紅書詐騙 顏若芳：請上海方提供資料

台北市長蔣萬安答詢，該反映的都會反映。(記者田裕華攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕小紅書涉詐風險高，內政部命令暫行限制1年。台北市議會今(12)日總質詢，議員顏若芳說，台北市政府預定27、28日赴上海出席雙城論壇，但是去了就要有成效，目前小紅書涉詐金額高達5000萬，強力要求市長蔣萬安到上海反映，要求提供資料，讓警察局偵破詐騙案，守護台北市民的財產。

顏若芳說，市民的生命財產安全，就是台北市民最重要的地方，現階段市長要到上海去雙城論壇，雖然她覺得不應該去，但是你去了就要有成效，不過在中國失聯的台灣人超越百案，台北市民的安全應該由你守護，讓人去交流、工作、唸書，不會無緣無故找不到人，要去雙城論壇有沒有辦法反映？蔣萬安允諾說，像是之前八旗文化總編輯富察(李延賀)，都有持續追蹤並跟富察的家人回報，該反映的都一定會反映。

顏若芳指出，剛好現在小紅書總部在上海，台北市民受小紅書詐騙共有283件，金額高達5000萬，身為市長應該幫市民找回詐騙的嫌犯，同時追回詐騙的金額，市長應該要上海方提供特定資料，讓警察局長李西河有機會抓到人，避免台北市民再受騙。

蔣萬安答詢，該反映的都會反映，但是小紅書的詐騙佔整體的0.3％，包含Google、Ｍeta、IG就佔72％的財損金額，這部分他們都強力打詐，任何社群平台有詐騙，都全力去打。顏若芳反批，連0.1％都不要有，希望不要有詐騙，「人民的財產安全就是市政，你應該要去講！」

民進黨台北市議員顏若芳要求蔣萬安，去上海雙城論壇要反映小紅書詐騙問題，要求提供資料。(記者田裕華攝)

