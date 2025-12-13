要求說明H200銷中細節 美國會議員：恐削弱川普既有戰略優勢

美國共和黨眾議員穆勒納爾要求商務部長盧特尼克說明H200晶片銷中細節。(AP)

美國國會議員、聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），致函商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），要求說明總統川普允許輝達向中國出售H200晶片的細節。

《路透社》報導，過去美國不允許中國取得美國晶片業者的人工智慧（AI）硬體，此次美國總統川普決定允許輝達向中國出售H200晶片的決定，與他第一任期和前總統拜登的政策大相逕庭。

對此，美國國會議員、聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）致函商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），他指出，川普做此決定，部分是基於華為技術有限公司自研晶片效能有所提升的說法。

穆勒納爾表示，華為進展是來自透過空殼公司，非法向台灣與南韓供應商採購的晶片，而在僅仰賴中國國內晶圓廠的情況下，華為下一代產品預期將出現倒退。而華為即將遭遇的挫折，正好證明了川普早先的出口管制政策奏效，現在改弦易轍反而將帶來風險。

穆勒納爾認為，隨著AI演進，推動進步的引擎仍將是整體運算能力，而非單一晶片在理論上的效率，批准向中國企業出售尖端晶片，可能將削弱川普在第一任期取得的非凡戰略優勢，因此要求盧特尼克（Howard Lutnick）在明年1月底前，說明向中國銷售H200晶片的細節。





