要求賴清德兌現選前承諾 羅智強促赴立院說明國防特別預算

國民黨立委羅智強呼籲總統賴清德赴立法院，就國防特別預算向國人進行報告並接受詢答。（圖／周志龍攝）

總統賴清德提出《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，規劃以八年期提升七項戰備升級目標，以強化不對稱作戰能力，因應中共軍事威脅。國民黨立委羅智強今（12）日呼籲賴清德應依選前承諾，赴立法院親自說明國防特別預算的編列內容與軍購執行情形，並接受國會詢答，以展現總統的誠信、自信與公信。

羅智強表示，一位總統若連誠信都做不到，人民將無法期待他能完成什麼。他指出，賴清德在總統大選辯論中曾公開承諾，總統依《憲法》與《立法院職權行使法》有義務赴立法院進行國情報告並接受詢答，但如今面對史上天價的1.25兆國防特別預算卻遲未履行承諾。他批評賴清德背棄承諾、缺乏面對重大國政的勇氣，強調台灣需要的是「有誠信的總統，而不是賴皮的總統」。

總統賴清德先前表示，若以符合憲政程序的方式進行，他願意赴立法院說明國防特別預算內容。（圖／方萬民攝）

他進一步表示，賴清德除了誠信，也應展現自信。他提到「團結十講」事件，指出賴清德過去能以強烈姿態面對群眾，如今卻在國防預算議題上退縮。他呼籲賴清德既然能面對全國，就更應到立法院說明1.25兆預算的編列理由，接受質詢、釐清疑點，而非逃避最基本的政治責任。

羅智強亦強調，賴清德必須展現公信。他指出，民進黨面對軍人加薪時總稱財政困難，但規劃1.25兆國防特別預算時，卻能大幅編列。他批評政府遲未說明巨額軍購的效益，且交貨情況不佳，例如66架F-16V至今一架未交付。他呼籲賴清德應以「具有誠信、自信、公信的總統」身份赴立院報告並備質詢。

