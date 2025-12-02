要求賴清德到立院國情報告須答詢 賴士葆：這是底線

總統賴清德。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前宣布，未來8年將編列1.25兆元的國防特別預算後，在野黨團擬邀請賴清德到立法院進行國情報告，賴清德對外回應，若朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會支持。但對於賴清德是否接受質詢，國民黨立委賴士葆今（2日）受訪表明，這是他們的底線。

對於國民黨要求賴清德到立法院國情報告，立委羅智強表示，賴清德提出天價的1.25兆國防特別條例，這麼大的金額攸關整個國家國防，賴清德應該兌現在選舉期間的承諾，針對重大國政報告並接受詢答，人民關心的議題透過民意代表向總統提問，有助於國人了解預算對台灣的影響。

羅智強表示，在賴清德承諾國情報告之前，他們給總統府跟民進黨中央一個緩衝期，今天在立法院的程序委員會，將提出讓1.25兆元國防特別預算暫緩列案，希望賴清德當有擔當的總統，針對破天荒的天價國防特別預算，還2027年中共武力攻台的說法，總統應該說清楚講明白。

賴士葆也表示，國情報告源自國民大會時代，當時的總統李登輝到國民大會國情報告後，也有綜合答覆，也不是備詢，沒有違憲問題，現在就看總統府要讓立委幾問幾答，如果只是想要來講話不想回答，那就不用來了啊！在總統府開記者會就好！既然來了，就是要跟國會互動。

民眾黨主席黃國昌日前也表明，如果賴清德進國會只是講自己想講的內容，而不願面對立委的質詢或諮詢，那就失去國情報告的意義，「這種宣傳有何意義？留在總統府開記者會就好。」

