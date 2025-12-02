要求賴清德赴國會接受「諮詢」 民眾黨團：循審計長人事同意權模式

民眾黨立法院黨團召開「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統」記者會。陳祖傑攝



總統賴清德日前宣布提出約1.25兆國防特別預算案，並表態如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告、爭取國會支持。對此，民眾黨立法院黨團黃國昌今（12/2）天表示，請總統賴清德履行競選承諾，在國會就要接受「諮詢」，而且審計長人事同意權怎麼做，賴來國會就怎麼進行。

針對是否邀請賴清德赴國會進行國情報告，國民黨團總召傅崐萁率先表態，指出賴清德參選總統時，表示願意到國會國情報告，並接受立委的詢答，希望賴維持初衷，能夠到立法院有問有答、一問一答。

民眾黨團今天召開「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統」記者會，黃國昌先質疑，政府過去花高額預算，東西卻沒有拿到，不斷延宕不斷跳票，如今又要透過特別預算編列1.25兆，「賴總統敢保證如期交貨嗎？敢保證可以形成即時戰力？敢保證這個高額國防預算支出不會排擠社福支出嗎？」

在媒體提問時，針對民眾黨團對「國情報告」的底線是什麼？黃國昌回應，最重要的事情，就是請賴清德履行在2024年總統大選政見發表會提出的承諾，前往國會接受立委的「諮詢」。他說，綠營不斷強調是「諮詢」而非「質詢」，但沒有關係，「就用賴總統所講的諮詢。」

黃國昌表示，對審計長的「諮詢」是怎麼進行，就完全依照賴清德當初在政見發表會的主張，立法院在審計長人事同意權的問題時，「諮詢是怎麼做，賴總統來國會就怎麼進行。」

