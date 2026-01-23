要求賴清德赴立法院國情報告 藍白聯手55：51表決通過

國民黨團及民眾黨團要求賴清德親赴立法院進行國情報告。（資料照片／王侑聖攝）





立法院今（23日）舉行院會，針對總統賴清德去年提出未來8年將投入1.25兆元國防特別條例，國民黨、民眾黨立院黨團提案邀請賴清德總統赴立院，對此進行國情報告說明，最終提案在藍白人數優勢下，以55票贊成、51票反對通過，出席人數為106人。

該提案起因為總統賴清德去年底宣布，因應中共威脅，將於未來8年編列1.25兆國防特別預算，用以採購新型武器、打造台灣之盾，提升不對稱戰力，不過該特別條例提案送入立院後，在程序委員會多次阻擋下無法付委。在野黨要求總統賴清德應先到立院進行報告，說清台灣目前面臨的威脅、預算、要買哪些武器裝備等問題，且以即問即答形式接受立委質詢，相關提案於去年12月逕付二讀交付協商，惟協商過程未達成共識。

當時總統府表示，以即問即答方式進行國情報告，已被憲法法庭判決違憲，強調總統願在意合法合憲的前提下，到立法院就國政方針以及國防特別預算向國人報告、爭取國會支持。

今天院會中，國民黨團與民眾黨團提案，強調立法院在審議「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案」前，有必要讓總統履行去年12月30日電視辯論會中承諾，即「總統應應立法院要求，赴國會進行國情報告，接受立法委員諮詢」。

經表決後，以55票贊成、51票反對通過，未來賴清德將需親赴立法院，對國防政策及軍購計畫向立委進行說明。（責任編輯：卓琦）

