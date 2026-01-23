要求賴清德赴立院國情報告 藍白立委聯手表決通過

藍白立委22日於立法院會提出再修正動議，要求賴清德履行2023年總統大選電視辯論會中承諾，「總統有義務應立法院要求到國會進行國情報告，接受立法委員國情諮詢」，到立院針對國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃等事項進行報告，並接受立委質詢。在藍白掌握人數優勢下，記名表決結果以55票贊成、51票反對通過提案。

該提案起因為總統賴清德去年底宣布，將於未來8年編列1.25兆國防特別預算，用以採購新型武器、打造台灣之盾，提升不對稱戰力以因應中共威脅。

廣告 廣告

不過該特別條例提案送入立院後，在程序委員會即多次遭擋下無法付委，在野黨並要求總統賴清德應先到立院進行報告，說清楚台灣面臨的威脅、預算要買哪些武器裝備等問題，並以即問即答形式接受立委質詢，相關提案於去年12月12日逕付二讀。

當時總統府表示，以即問即答方式進行國情報告，已被憲法法庭判決違憲，強調總統願在意合法合憲的前提下，到立法院就國政方針以及國防特別預算向國人報告、爭取國會支持。

更多公視新聞網報導

國會職權修法裁定暫時處分 柯文哲批：憲法法庭不演了

立院邀總統國情報告 卓揆：暫時處分前不宜

傳在野黨擬邀總統赴立院報告 卓揆：憲政機關都應嚴守分寸

