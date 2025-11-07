要求輝達設立台北分公司 蔣萬安：帶動產業及稅收提升

針對希望輝達在台北設立分公司一事，台北市長蔣萬安7日解釋，輝達在台北設立分公司，除了能帶動產業發展外，也能提升稅收，因此希望輝達能審慎評估。（丁上程攝）

隨著輝達幾乎確定將海外總部設在北士科，台北市長蔣萬安6日也對外表示，希望輝達不要用現有分公司名義與北市府簽約，而是在台北市成立分公司，引發各界討論。蔣萬安7日受訪時解釋，站在台北市的立場當然希望輝達能夠設立分公司，除了能帶動產業發展外，也能提升稅收，因此希望輝達能審慎評估。

蔣萬安7日出席活動時，被問到與新壽解約的進度，他表示，目前程序上面就是希望在下周可以跟新壽完成合意解約的程序，因為目前也還是需要會計師經過審查，新壽他們也需要召開臨時股東會，所以程序上希望在下周可以完成。

至於被問到前一天對外表示希望輝達能在台北設立分公司，並以分公司的名義與北市府簽署地上權合約一事，蔣萬安直言，站在台北市的立場，當然希望輝達可以在台北設立分公司，不僅是能帶動產業發展，更能提升稅收，北市府希望輝達能夠審慎評估，他認為對方應該也正在研議。

