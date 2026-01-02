要求還產於民！北中南與海外台僑50民團連署：拒絕黨產條例修惡

北中南與海外台僑近50個民間團體今（2）日共同連署聲明，「守護全民資產，要求還產於民，拒絕黨產條例修惡」。 圖：取自民主進步黨臉書

[Newtalk新聞] 國民黨立委游顥等人提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（黨產條例），企圖替救國團、婦聯會等不當黨產解套，北中南與海外台僑近50個民間團體今（2）日共同連署聲明，「守護全民資產，要求還產於民，拒絕黨產條例修惡」，反對國會強行變更「政黨附隨組織」認定基準，要求400億黨產還產於民。

台中市「好民文化行動協會」邀集政治受難者團體、教育團體、海外台僑協會等近50個團體共同發起連署聲明，此外，包括台大歷史系周婉窈教授、東吳政治系陳俊宏教授、台北大學榮譽教授李筱峰、《尋找湯德章》導演黃銘正、電視製作人陳南宏等逾250名公民連署。

廣告 廣告

聲明表示，游顥提案修改《黨產條例》，增訂「但曾隸屬國家者，不再此限」之排除條款，掩蓋救國團長期受國民黨實質控制、利用特權壟斷公共資源的事實，甚而規避正常審議程序，趕在2025年年末(12月31日)強行將草案「逕付二讀」，為救國團、婦聯會等已被司法機關認定的「國民黨附隨組織」全面解套，甚而可能讓「不當黨產」成為國民黨今年選舉的助力。

聲明批評，此提案不僅是對轉型正義的粗暴阻撓，更是公然濫用立法手段維護政黨的政治利益，讓原本應歸國庫的400億元不當黨產，繼續讓已被法院認定為國民黨附隨組織的「救國團」、「 婦聯會」繼續持有，無法歸還全民、公共化使用，更讓多年來法律專家、行政機關與司法體系共同建立的「黨產清查準則」毀於一旦。

聲明指出，婦聯會、救國團在黨國威權統治時期，為「國民黨附隨組織」，尤其，救國團長年參與各種黨國組織監控大專師生、社團、海外台灣人與台灣人社團，救國團絕非其自稱的「公益性團體」。

聲明提及，婦聯會、救國團高達400億的不當黨產，是全民資產，婦聯會在戒嚴時期數十年的「勞軍捐」，是透過進口結匯向各行各業強制徵收，這些變相稅收應繳回國庫支應公共建設。

另，救國團長期優於其他民間公益性團體、承接政府特許業務、在許多縣市享有廉價取得土地使用的特權（從國家取得大量土地，如台北劍潭、新北金山、阿里山、日月潭、墾丁、澎湖等活動中心），近年部分「不當黨產」已陸續被黨產會追討，經法院判決需歸還國有，若立法院通過國民黨修惡《黨產條例》條文，這些原應歸還國庫的巨額公共資產、讓全民共享的社會福利與教育資源，將被永久「斷路」，由救國團繼續佔有。

連署聲明中特別以中國國民黨台中市黨部房地產(現市值約3億元)「還產於民」的成功經驗，證明「還產於民」是可行且具社會正義的制度，一旦國民黨此次修惡《黨產條例》通過，將逆轉「不當黨產」，所有「不當黨產還產於民」的法院訴訟、行政程序都將被終止。

連署提出三大訴求：資產回歸公有，拒絕私相授受；反對毀滅性修法，捍衛法治穩定；堅持轉型正義，不容民主倒退。

連署團體：

台中市好民文化行動協會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、南投縣二二八關懷協會、 五十年代白色恐怖案件平反促進會、台灣轉型正義協會、台灣二二八關懷總會、 台中市新文化協會、史明教育基金會、台灣中社、台灣大地文教基金會、楊逵文教協會、魏廷朝人權文教協會、陳文成博士紀念基金會、對囡仔講台語-台中台語囡仔伴、財團法人人本教育文教基金會、臺灣文化人權協會、台灣青年世代共好協會、辜寬敏基金會、賴和文教基金會、台中市全面罷免協會、李江卻台語文教基金會、清水散步、角子影音製作、四二四教育基金會、現代學術研究基金會、台灣教師聯盟、歷史教師深根聯盟、歷史小旅行工作隊、希望無瓊中三罷免楊瓊瓔、台灣基進、默契咖啡、社團法人華人民主書院協會、台灣國、台灣百合工作室、台灣北社、台灣獨立建國聯盟 、現代文化基金會、台灣安保協會、台灣人權促進會、台灣台語路協會、海島演劇劇團、台灣基督長老教會教會與社會委員會、台灣國家聯盟、台灣民間支援香港協會、 瑞典臺灣協會 （連署團體持續加入中）

查看原文

更多Newtalk新聞報導

盧秀燕否認稱「媽媽市長」跨年又喊「馬麻愛你」學者：台灣最像北韓的地方 網轟噁心！

陳佩琪哭窮稱打官司「負債數千萬」石明謹提5點狂酸：請個會計師調整帳目