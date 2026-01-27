要求釋放前總統！ 巴西群眾雨中抗議「遭雷擊」89人受傷

巴西利亞週日一場聲援波索納洛的集會示威遭遇雷擊。（翻攝自X）

70歲的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）2022年以些微差距連任失敗後，試圖發動政變、推翻大選結果，遭判刑27年，現正入獄服刑中。巴西首都巴西利亞週日（25日）登場的一場集會活動，有上千人在雨中集結訴求特赦、釋放波索納洛，然而天候不佳、天降閃電，有89人遭雷擊而受傷。

綜合美聯社等外媒報導，巴西利亞的十字廣場（Praça do Cruzeiro）週日的一場集會活動，由國會議員尼科拉斯費雷拉（Nikolas Ferreira）發起，數千名波索納洛的支持者在雨中穿著雨衣、撐著傘集結抗議，要求政府釋放這名因涉嫌政變而入獄的極右派領袖。

未料這場活動竟遭遇雷擊，突然其來的閃電讓所有人驚慌失措、四處躲避。根據官方通報，這場意外造成至少89人受傷，消防人員將47名傷者送至附近醫院，多數傷者治療後已出院，7人留院觀察。

據悉，只有11名傷者是被閃電擊中，其他人則是在躲避時跌倒、扭傷，或是因為惡劣天氣引發低溫症狀。

巴西閃電全球最多 直接雷擊僅2%生存率

根據巴西國家太空署資料顯示，巴西是全球閃電發生率最高的國家，每年平均有7,800萬次雷擊，有專家就批評，在雷雨風暴期間不該進行集會活動，呼籲應加強相關安全規範。

巴西衛生部指出，遭直接雷擊的生存率只有2%，多數傷害其實來自雷擊後向外擴散的地面電流，這也解釋了為何這次的意外造成多數非直接雷擊傷者的原因。

