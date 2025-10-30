要求開放馬祖高登島觀光 陳雪生：20幾個兵「日子一久可能變同性戀」

台北市 / 武廷融 綜合報導

立法院交通委員會今(30)日邀觀光署做專案報告，國民黨立委陳雪生提出，觀光署應行文國防部「開放馬祖高登島觀光」，觀光署長陳玉秀則表示，會持續與國防部、交通部協調。不過陳雪生卻突語出驚人表示「島上20多個官兵非常寂寞，日子一久了，同性戀都有可能」。

立院交通委員會今日邀觀光署對「旅宿業歇業缺工振興」進行報告並質詢。立委陳雪生提到，馬祖觀光客不如預期，且有缺工問題，而金門的大膽、二膽島都開放觀光了，要求觀光署行文國防部，開放高登島觀光。

觀光署長陳玉秀回應，針對開放高登島觀光，已有兩度行文國防部並拜訪軍方協調，不過都未有成果，但她也承諾會繼續與國防部協調開放，也會拜託交通部一起協助。陳雪生則要求觀光署繼續努力，「對上面的兵來講，20幾個人也非常寂寞，日子一久了，同性戀都有可能。」

