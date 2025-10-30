要求開放高登島觀光 陳雪生竟脫口：20幾個兵久了可能變同性戀

記者楊士誼／台北報導

立院交通委員會今（30）日針對「旅宿業歇業缺工振興」進行報告並質詢，國民黨立委陳雪生呼籲開放馬祖高登島觀光時，除希望觀光署與國防部繼續協調，更語出驚人的表示，高登島上20多個官兵也相當寂寞，「日子一久，同性戀都有可能啦」，此話一出也讓備詢的觀光署長陳玉秀仰頭笑了出來。

觀光署在陳雪生質詢指出，在全國各地成立7個觀光圈，原本18個觀光圈在行銷上有窒礙難行之處，所以整合成北中南東4個觀光圈，搭配離島3個觀光圈進行推廣。陳雪生聽後表示，馬祖旅宿業相當慘，觀光不如預期，且有缺工問題，而高登島雖然是國防部權責單位，既然金門大膽、二膽島都開放觀光，觀光署能否發文給國防部研議？

陳雪生表示，高登島上兵力僅有2、30人，守這座島有什麼意義？應開放讓觀光客登島，雖現在可以專案上島，自己也去了許多次，但仍希望觀光署能與國防部協調。觀光署長陳玉秀則表示，過往有兩度行文國防部並拜訪軍方協調，但都未有成果，會持續與國防部協調，也會拜託交通部一起協助。陳雪生則表示，島上的20多個官兵也相當寂寞「日子一久，同性戀都有可能啦」，此話也讓陳玉秀仰頭笑了出來。

