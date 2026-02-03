要求陸配適用國籍法 廉價政治動員

這兩天的輿論風暴和政黨交鋒，是3日台灣歷史上首位陸配立委李貞秀就任之事。但是鮮有人注意到，就在半個月前還有條新聞：去年台灣對大陸貿易順差創歷史新高。也就是說，在執政黨如此狂打抗中牌的2025年，台灣在經濟上對大陸的依賴更深。

泛綠媒體鋪天蓋地追問李貞秀的「國籍問題」，網軍們狂刷「守法很難嗎」的病毒式輸出，內政部則一再施壓，要求她依據《國籍法》出示「退出中國國籍證明」。這些重複的政治口水狂歡，台灣社會並不陌生。

廣告 廣告

過去一年，從花蓮陸配村長鄧萬華遭解職，到如今李貞秀被圍攻，陸配的國籍問題，已不再只是個案，而是逐漸浮現為一條清晰的政治路線。但是，在兩岸經濟依賴加深，川普政府掀起的國際新局勢下，這條路線，正把台灣帶向一場極其危險的豪賭。

若陸配適用《國籍法》，是在推倒多米諾骨牌。過去，一提到陸配入籍時間「六改四」，泛綠陣營就如臨大敵，但是卻沒有人意識到，內政部緊攥《國籍法》的作法，正在為此事掃清障礙。

為什麼呢？且不說如果陸配適用於《國籍法》，那《兩岸條例》和陸委會還有沒有存在的必要，更重要的是：如果陸配真的被視為「外國人」，那麼是否意味著，她們應該完整適用外籍配偶的一切制度安排？

如果陸配適用於《國籍法》，那麼，陸配是不是也應該比照外配，入籍年限已由6年縮短為4年？陸配是不是也可以和外配一樣，入籍前可自由創業、設立公司，不受《大陸地區投資辦法》的高度限制？以及，和外配一樣，可依法參與更多層級的公職考試？甚至，如果陸配適用於《國籍法》，那是否台灣人進入大陸應該用護照，而不是用台胞證？大陸人進入台灣也該用護照，而是用入台證？可目前，陸配在「義務」上被視為外國人，在「權利」上卻仍被當成特殊、被管控的對象。她們既不能比照外配享有更快的入籍與經濟自由，又必須在參政時，突然被要求履行外國人專屬的國籍義務。

內政部這樣隨意、任性、洩憤式地選擇性適用法律，掀起大眾仇中情緒，可是他們沒有意識到，這也是在推倒兩岸法律在模糊框架下規矩運行的多米諾骨牌。

法律矛盾早已存在，為何只靠行政擴權？事實上，這套矛盾，台灣執政黨並非不知。陸委會早已公開承認，《國籍法》與《兩岸人民關係條例》之間存在根本衝突，導致陸配的參政權「幾乎已經死亡」。其實嚴格來說這種「實質性死亡」的邏輯並不存在，因為《台灣地區與大陸地區人民關係條例》是特別法，層級優於《國籍法》，就算衝突，也應該優先以兩岸條例為準。

再退一萬步講，若政府真的認定法條之間有矛盾，真正該做的，不應是修法嗎？但民進黨政府選擇了另一條路：不修法，只擴權。因為這些法律條文牽一髮而動全身。一旦真正攤開來討論，就必須正面回答：台灣究竟如何定位兩岸關係？內政部這樣的操作，表面上遵循程序，實際上卻是在繞過立法院，繞過憲政討論，直接改變政治現實。

如果內政部真的認定李貞秀具備雙重國籍，應該發文給中選會，要求註銷當選證明，再由中選會行文給立法院。這不是沒先例：前立委李慶安案，就是由中選會認定李慶安未喪失美國籍，判定台北市議員及第4、5、6屆立法委員皆當選無效。

距離下一次「九合一」選舉不到一年，將陸配再次推上風口浪尖，是否被視為一種熟悉而廉價的政治動員？是否被認為，可以長期兌現「抗中紅利」，即便犧牲一群已在台灣生活數十年的公民？（作者為作家）