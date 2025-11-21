要求「在男友手機設自己指紋」看到飽！他答應了 下秒兩人竟為「這事」分手

一對情侶為了手機的事情而分手。示意圖／Pixabay

一對情侶開開心心的出門約會，竟然為了一件事情當場分手！日前一名女子在和男友逛街、吃晚餐的時候，突然心血來潮，說要檢查男友手機，還要把自己的指紋和臉部辨識設定進男友手機。男友痛快的當場答應、讓她設置完成，沒想到男友接下來要求女友也把手機給自己設定，女友卻很雙標的不答應，男友一氣之下直接把手機「恢復原廠設定」，並且跟女友分手，讓女友整個人傻住。事後男子也很後悔，但不是後悔分手，而是恢復原廠設定後真的好麻煩。

廣告 廣告

這名男子在Dcard感情板發文表示，日前女友心血來潮說要看自己的手機，還要設定她的專用密碼和指紋和臉部辨識，原PO說：「OK！沒問題，妳隨便翻。」然後就丟給女友設定了。女友把手機還給原PO的時候，原PO說：「換妳囉，手機給我吧！」

沒想到女友軟磨硬泡、抵死不從，讓原PO覺得好像有什麼地方不對勁，就跟女友說：「妳這樣很雙標喔，我向妳坦誠而且很多事情都配合妳給妳安全感，那我的安全感呢？」女友回他：「女生本來就很多小秘密，你難道不懂尊重女生嗎？」原PO聽完直接回了一句：「好，那請妳也尊重我，把妳剛才設定的東西都刪除掉。」但是女友不肯。

那一剎那間，原PO說自己好像想通了什麼，壓下脾氣和疑惑笑了笑，然後直接了當的把手機直接回覆了原廠設定，接著對女友說：「我們之間就到今天為止吧，我不想看妳的手機了，我也不想知道妳有什麼不能看的事情，那都已經是妳的自由了，再見。」

原PO接著去餐廳櫃台結帳，然後揮手跟女友再見，他說女友傻愣在原地彷彿被雷打到一樣，不可置信的看著他走出餐廳。「也許有人會覺得我這樣太武斷嚴苛，她不一定真的有什麼見不得光的事，但是對我來說，我已經不需要再多問什麼了，她的態度就說明一切了」，原PO說，大家都是成年人了，有些事情根本不需要追根究底，態度就是答案，接下來陸續的封鎖刪掉了女友的電話、LINE，退掉她的追蹤和好友。

原PO認為，若做不到和自己一樣無畏懼的交底就是有鬼，不一定是出軌，但肯定不會有什麼好事，既然在一起不開心，那就讓自己幫女友做了斷，省得拖到不能善了的時候。

原PO說，女友雙標的事情很多，所以當下有點氣過頭，才會恢復原廠設定，結果搞得自己超級不方便，「後來刪SIM卡儲存的號碼和LINE的刪除封鎖，社群的刪除等等很多的不方便，不是重新下載APP就沒事了，很多麻煩都是後來從我回家路上開始花了整晚搞死我自己的傻事」。

網友看後紛紛留言回覆「我覺得你做得對，要就一樣，不要就請別要我做」、「會這樣隨便翻跟設定的女生也很不尊重人，後面的反差態度明顯是有問題」、「我也是這樣。你沒辦法做到或是接受的事，就不要叫我做或接受」、「你前女友真的很欠巴，什麼叫做女生本來就很多小秘密，不是好嗎？別把我們正常女生拖下水。你做的太正確了，沒有被感情沖昏頭」、「從看似微不足道的事情反而能簡單看清一個人待人的做法」、「你平常做事也是這麼果斷理智嗎？感覺你很強欸！」、「支持！（無關性別）任何關係都是交換，心也是」、「這篇如果是真的，看了真的通體舒暢」、「我想默默說一句，通常只有自己出軌的，才會懷疑另一半跟她一樣出軌」、「我前女友也是跟你前女友一樣的行為，後來才被我發現原來是有交友軟體還有一些跟異性朋友的秘密聊天記錄，還自己惱羞」。



回到原文

更多鏡報報導

台灣人吃壽司「獨特點菜法」 日本人嚇傻：怎麼會這樣？

男子3天無法排便！醫檢查大驚：菊花裡面有瓷杯 下場超慘

去日本「走路太多」半夜抽筋！她上網求救 網友提超強招數解決