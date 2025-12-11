要求8：2分！行銷系學生開趴竟向1樓炸雞店提「0成本抽成」老闆炸鍋

台中某大學行銷系學生包下2樓店面，竟向1樓炸雞店提出0成本抽成要求，氣得老闆當場趕人。（圖：shutterstock／達志）

是不是該重修了？日前台中某大學行銷系學生包下2樓場地開趴，卻異想天開，向1樓炸雞店老闆提出「0成本抽成」，表示會推薦學生跟他買炸雞，但要抽2成利潤，讓老闆當場氣炸趕人，破局後學生竟在網路上大罵老闆沒禮貌，沒打狂犬疫苗，引發軒然大波。

一名行銷系女大生在Threads上發文「順便講一件事超不爽」，表示包下榕之島2樓辦活動時，去向1樓的知名炸雞店提合作，因為之前接觸過，大概知道老闆個性，為此特別派了兩個最有禮貌的組員，沒想到協商過程中老闆瘋狂跳針，態度超爛，有想過老闆不會接受合作，沒想到會那麼靠X，可以讓這兩位組員動怒也不簡單，「是不是沒打狂犬疫苗」。

對此「1970美軍炸雞」老闆Jimmy火大還原真相打臉，表示對方派了2個人來談合作，開口就是「你是樓下炸雞的老闆Jimmy？」接著就提出，當天樓上包場，購票的人有來買炸雞的話要抽成，讓他傻眼，明明不是對方的代售中心，為什麼一副覺得自己應該接受這種條件，當場回絕並要求別來跟他買炸雞，直言對方毫無水準，「別往自己臉上貼金」。

該名女學生遭打臉後慘遭網友怒灌，隨即將帳號上鎖神隱，該團隊主辦人則發文致歉，表示場地入口只有兩個，其中一個不方便開放，因此選擇了會經過炸雞店的入口，預估當天人流可達150人，認為這是個雙方都能提升曝光度的好時機，才會去談合作，強調成員全程都抱持開放且禮貌態度談論，希望老闆可以與他們8/2分帳，但過程中多次被對方打斷，還被以「叫你們客人不准來買」作為回應，無法理解為何要這樣對待他們，但儘管如此仍沒告訴參加者別去樓下買炸雞，喊話「謠言止於智者，請留言的人了解事實再發言」。

網友看到後破口大罵：「人家店一直開在那邊，你們怎麼好意思開口要求抽2成」、「笑死，不知道的看了還以為是黑道收保護費」、「你們別叫ESC了，改名ETC比較實在，經過就要收費」、「照這邏輯，那TWICE在高雄辦演唱會，豈不是要向全高雄店家抽成」、「某種角度來說也可以說是行銷鬼才了」、「趣談0成本抽成是教授教的？」、「0成本抽成是我也抓狂，你們還好意思罵老闆」、「到底哪來的臉，那以後學校可以跟附近餐廳要求分成了」、「還謠言止於智者，你們只差沒說要明搶」。

