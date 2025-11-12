要求BBC撤下惡意剪輯影片、公開道歉 川普：我有義務提告

首次上稿 11-12 22:07更新時間 11-13 06:31

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國廣播公司(BBC)近日爆出內容製作爭議，包括移花接木美國總統川普2021年1月6日演說，促使總裁戴維(Tim Davie)與新聞部執行長圖內斯(Deborah Turness)雙雙下台。不僅如此，川普已透過律師函要求撤下影片並公開致歉，否則將發起鉅額損害賠償訴訟。川普11日談及此事，稱自己有義務對BBC提告。

廣告 廣告

川普接受福斯新聞節目「英格拉漢觀點」(The Ingraham Angle)專訪時，被問及是否會發起訴訟？回答：「我想我必須如此，為何不呢？因為他們承認了自己欺詐公眾」、「他們(BBC)確實改動了我1月6日的演說，那是一次亮眼且非常平和的演說，他們卻使內容聽起來極端」。

至於是否會繼續推動法律行動？川普說，「我認為我有義務這麼做，因為你不能允許有人做出這種事情」。

一份遭外流的BBC內部報告揭露，BBC在去年美國總統大選前播放的紀錄片節目「廣角鏡」(Panorama)中，將川普2021年1月6日在演說中告訴支持者「我們要向國會進發，為我們勇敢的參議員和國會議員加油」的後句，剪輯接上另一段落的「拚死奮戰」，遭外界指責加劇對川普煽動支持者攻擊國會的印象。

川普已委任律師去函BBC，要求撤下影片、道歉並賠款，否則將提出10億美元的損害賠償訴訟。

【看原文連結】

更多自由時報報導

會不會呼籲川普放棄告BBC？英國首相下院答詢這樣冷回

中國四川阿壩紅旗橋合龍不到10個月...... 瞬間垮塌畫面瘋傳

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

淫魔富商愛潑斯坦電郵震撼曝光 直指川普是「那隻還沒吠的狗」

