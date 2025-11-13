要求BBC為惡意剪輯公開道歉 川普：有義務提告
英國廣播公司（BBC）被指控惡意剪輯美國總統川普2021年的演說片段，讓外界誤以為川普曾在美國國會大廈遭到攻擊前鼓吹暴力行動。川普透過律師函要求英國廣播公司（BBC）撤下影片並公開致歉，並稱自己「有義務」提告。
英國廣播公司（BBC）在紀錄片中透過剪輯，拼接美國總統川普2021年的演說片段，讓外界誤以為川普在美國國會大廈遭到攻擊前鼓吹暴力行動。川普近日已透過律師函要求英國廣播公司（BBC）賠償10億美元（約新台幣310億元），並公開道歉、撤下該影片。
川普指出，英國廣播公司（BBC）篡改了原本精彩且平和的演說，他們的所作所為令人難以置信。而針對是否繼續採取法律行動，川普表示：「我認為我有義務這樣做，因為你不能允許他們（BBC）做出欺騙大眾的行為，而且他們（BBC）已經承認了這一點。」不過，目前川普並未證實是否已正式啟動誹謗訴訟程序。
因為這起事件，英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）與新聞部主管特納斯（Deborah Turness）雙雙請辭，並公開致歉。特尼斯（Deborah Turness）在辭職信中指出，「圍繞川普的爭議已對我深愛的BBC造成傷害，因此決定請辭以示負責」。
