要沈伯洋「打一個娘娘腔市長」 北市府要求周玉蔻公開道歉
資深媒體人周玉蔻公開支持民進黨立委沈伯洋參選台北市長，日前在專訪中脫口說出「打一個娘娘腔的台北市長、媽寶，假的蔣家人」等言論，引發台北市政府強烈反彈。副發言人蔡畹鎣今（19）日指出，使用「娘娘腔」字眼涉及性別刻板印象，構成公然侮辱罪，要求周玉蔻公開道歉。
沈伯洋前天接受周玉蔻主持的《新聞放鞭炮》專訪時表示，雖然黨中央沒找他談過參選台北市長一事，但戰士很難選擇自己的戰場。周玉蔻不斷鼓吹沈參選，並且還多次提到「打一個娘娘腔的台北市長、媽寶，假的蔣家人」，此番言論隨即引發爭議。
對此，蔡畹鎣今天表示，過去法院已有判例認定「娘娘腔」字眼涉及性別刻板印象，構成公然侮辱罪。她並指出，周玉蔻過去曾多次為不實指控登報道歉，近期又因誹謗遭判有罪被限制出境並須入監服刑，質疑「難道周女士還要繼續一錯再錯、自毀名聲嗎？」
蔡畹鎣強調，台灣最可貴的核心價值是多元與包容，任何性別氣質均不應被用作攻擊手段。她呼籲周玉蔻身為公眾人物，應就不當言論向社會大眾公開道歉，展現責任感與尊重。
周玉蔻在2022年蔣萬安參選台北市長期間，曾誤爆蔣萬安父親蔣孝嚴涉及「晶華酒店滾床單案」女主角為前中國小姐張淑娟。張淑娟不滿遭誹謗提告，法院一審判決周玉蔻有期徒刑1年6月，不得易科罰金。
