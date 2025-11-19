要法務部講話小心！翁曉玲竟扯陳定南：曾考察新加坡考慮是否引進鞭刑

記者楊士誼／台北報導

翁曉玲稱，2002年時任法務部長陳定南就考察新加坡檢察、矯正業務，包括鞭刑制度，陳定南也不是沒有考慮台灣可以引進鞭刑的想法。（圖／翻攝自國會頻道）

國民黨部分立委推行「詐騙犯實施鞭刑」，法務部、司法院等今（19）日赴立法院針對「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專題報告。國民黨立委翁曉玲質詢時稱，法務部不能輕易下「鞭刑違反人權」的定論，「你們講話要小心」。她更稱時任法務部長陳定南曾前往新加坡考察，陳定南不是沒有考慮台灣能否引進鞭刑過。

法務部報告指出，鞭刑制度宜否納入我國刑罰種類及適用罪名，長期受民眾關注及討論，期待能藉由鞭刑高痛苦性與高威嚇性之本質，迅速達到犯罪防制效果。但採用鞭刑制度涉及憲法第8條人身自由權保障之議題，以矯正刑取代應報刑已為現代刑罰趨勢，若引進鞭刑，是否符合《公民與政治權利國際公約》、《禁止酷刑和其他殘忍不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》倡議保障人權之精神，尚須妥為研議評估。

廣告 廣告

翁曉玲詢問，實施鞭刑就是沒人權？可以這麼快下定論？法務部長鄭銘謙表示，鞭刑是對身體很大的侵害，翁曉玲反問「坐牢不是嗎？」鄭則說那是人身自由的部分，鞭刑則是有違反酷刑公約的疑慮，而日治時期的鞭刑在1921年就廢除了。翁曉玲續表示，的確日本對殖民地實施的鞭刑時間不長，但實施鞭刑是否就是違反人權，「你們必須講話要小心」。

翁曉玲說，新加坡是全球治安最好的國家，新加坡的紀律更是很多人學習的榜樣。她批評，法務部談到鞭刑時過於輕率，2002年時任法務部長陳定南就考察新加坡檢察、矯正業務，包括鞭刑制度，陳定南也不是沒有考慮台灣可以引進鞭刑的想法，何況針對詐騙實施鞭刑是七成民眾支持的。她表示，法務部要好好思考實施鞭刑的可行性，施政不能脫離國民情感，有無違反人權也不是法務部說了算。

更多三立新聞網報導

中火空污他害的？被爆「點頭火力發電廠蓋台中」 國民黨前縣長：沒印象

中火、六輕原本都要蓋宜蘭！游錫堃曝36年前真相 宜蘭人淚謝「他」

中火空污他害的？游錫堃不忍揭36年前真相 網掀他當年金句「能撈就撈」

被嗆幫台中人吸空氣！游錫堃曝「36年前中火真相」：原本要蓋宜蘭蘇澳

