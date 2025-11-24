要涉案少年下跪、掌摑 女法官遭判撤職停止任用3年

（中央社記者林長順台北24日電）前苗栗地院法官周靜妮審理案件時，要求涉案少年下跪、自打嘴巴等多項違失，遭司法院法評會、監察院移送懲戒。懲戒法院職務法庭今天判決周靜妮撤職並停止任用3年。可上訴。

法官評鑑委員會、監察院移送表示，周靜妮於任職苗栗地方法院法官期間（已辭職），值班受理聲請羈押案件，無故未即時到院訊問，或以允諾交保換取被告同意不為夜間訊問，或以個人事由一再展延庭期；收容逾期；要求案內少年掌摑、下跪，並以言語恫嚇、性羞辱案內少年。

廣告 廣告

另外，周靜妮揭露職務上知悉且應予保密的；以不當方式勉強當事人和解；製作內容不同的雙重判決，以規避研考規定；倚仗職務要求所轄書記官及法官助理為她處理個人事務、以差假批核要求法官助理撰寫特定內容的自白書；為處理私務或無故恣意取消庭期，影響當事人權益。

周女另被控無正當理由延滯案件，影響當事人權益；於所承辦的各案件中有諸多如判決事實與理由矛盾；將借調卷證攜出法院外影印；遲未辦畢移交及離職手續等。

懲戒法院職務法庭表示，周靜妮嚴重違反職務上義務、法官倫理規範、各項法律規定及法定程序等辦案程序規定或職務規定的諸多違失，明顯輕忽的程度，欠缺自省自律精神，影響當事人、司法人權的情節重大，損及法官職位尊嚴、人民對法官的信任，並致司法信譽及形象受到深遠的傷害。

懲戒法院職務法庭審酌，周女自陳身心長期受疾患所苦，卻未盡自律及自我管理責任，案件揭露後，僅坦承部分違失行為的行為後態度，未見反躬自省之心，所為已難再獲取人民的信任，已不適任法官職務，判決周女撤職並停止任用3年。可上訴。（編輯：方沛清）1141124