要澤倫斯基吞停戰計畫...川普下通牒：11/27是最後期限
對外傳由美俄十月底在美國邁阿密祕密共擬、條件對莫斯科較有利的廿八點俄烏停戰計畫，美國總統川普廿一日表明，烏克蘭總統澤倫斯基未必要滿意此一提案，「但要是他不喜歡，他們就只能繼續打下去」，而本周四（廿七日）的「感恩節」，是澤倫斯基接受的最後期限。
澤倫斯基廿一日則在對全國的錄影談話中說，烏克蘭正處於「史上最艱難的時刻」，恐面臨在維持尊嚴與失去美國這個關鍵夥伴間做抉擇，但「我不會背叛國家」。
烏克蘭國安與國防事務委員會主席兼談判代表團成員烏梅洛夫在社媒寫道，「烏美高官未來幾天將在瑞士磋商，討論和平協議的可能框架」。
根據美國智庫戰爭研究所（ＩＳＷ）資料數據，在上述計畫中，烏克蘭將被迫割讓給俄羅斯的領土面積，相當於歐洲小國盧森堡（約等於台北市加新北市）。
對外傳上述計畫將要基輔將目前還沒丟失的領土割給俄國，川普廿一日接受美國福斯新聞電台訪問時指稱，烏克蘭「就會失去」那些領土，短期內就會、而且更多。
川普也在該訪問中聲稱，俄國「將不會又挑起戰火」，俄軍在俄烏戰場上已受重創。他並暗示，烏軍之所以能在戰場上有所斬獲，主因是美國提供最精良的武器，但烏軍官兵也的確很勇敢。
對烏方接受上述計畫的截止日期，川普則表示，他至今設過很多的最後期限，不過若事情有所進展，那他往往就會予以延長，「不過我們覺得，廿七日是個恰當合適的時間」。
重提澤倫斯基沒牌打
川普廿一日還在白宮橢圓辦公室接待禮貌性拜會他的紐約市長當選人曼達尼。「川曼會」後，媒體向川普提問他是否可能撤回對烏克蘭的支持，他雖未正面回答，但直言澤倫斯基在未來某個時間點，就得接受某種方案、他至今還沒接受的事情。
川普並回憶此前與澤倫斯基在該辦公室會面時，他當場明言，澤倫斯基沒任何牌可打、手中沒籌碼，而澤倫斯基早就該在一年或兩年前與俄國達成和平協議。路透廿一日引述消息人士報導說，美方提醒烏方，若拒絕接受，可能考慮暫停共享情資和減少軍援。
川普表示，交戰雙方都因戰爭導致很多軍人喪生，尤其正值寒冬，烏克蘭許多大型的能源生產設施被襲擊、罹難者持續攀升，「我們（美國）有方法達成和平」，美方正試圖挽救眾多生命。
外媒報導，美國副總統范斯廿一日和澤倫斯基通話約一小時，當天澤倫斯基就發表上述的錄影談話。他在該談話中坦言，烏克蘭正承受空前壓力、面臨艱難選擇，不是接受困難的廿八點計畫，就是面對最嚴酷的冬天和伴隨而來的危險。
歐疾呼訂協議需有歐
另外，歐洲及北約（ＮＡＴＯ）三個主要國家法、英、德領袖廿一日聯名呼籲，俄烏戰爭的解方必須「完全」有烏克蘭參與，且所有涉及歐洲或北約利益的決定，都必須獲歐洲夥伴國及北約盟國的共同支持與共識。
路透廿二日引述知情人士報導，歐盟執委會主席范德賴恩、歐盟理事會主席柯斯塔等歐洲領袖，當天下午在南非約翰尼斯堡年度廿國集團峰會討論該計畫。
更多udn報導
已售出145萬顆！1款藥傳安全疑慮遭下令回收
22歲男｢漢堡一口塞｣窒息2分鐘 腦部、腎臟受損
日本觀光降價？池袋旅宿甜甜價 林氏璧曝1關鍵
全球最性感女神？網見未修圖畫面驚｢判若兩人｣
其他人也在看
川普提「28點烏俄停火方案」逼烏國全讓步 澤倫斯基：失去尊嚴
美國總統川普提出的烏俄停火方案，內容完全偏袒俄羅斯，烏克蘭卻遭川普下了最後通牒，烏克蘭總統澤倫斯基21日正式回應，表示這是國家史上最艱難時刻，「不是失去尊嚴，就是失去重要夥伴美國」。根據這份「28點終台視新聞網 ・ 1 天前
天氣一冷就衝薑母鴨、羊肉爐？醫點名「這1種人」補再多也沒用 很多人都中招
天氣一轉涼，就急著吃薑母鴨、羊肉爐？ 別人說「很補」就跟著吃，結果越補越上火、冒痘痘？ 手腳冰冷、氣色差，卻不知道自己到底該補什麼？其實不是進補沒效，而是你「補錯了」！ 常見的進補體質與飲食建議 中醫體系醫療長周宗翰醫師提醒，進補不是把所有好東西吃下肚就好，而是要看體質「缺什麼、補什麼」。補錯了，反而會火上澆油，加重身體負擔！ ．氣虛型→容易累、說話有氣無力、常感冒你該這樣吃： 以「補氣」為主。可適量食用 山藥、黃耆、黨參、雞湯、四神湯、牛肉，為身體打氣。要避開這些：生冷瓜果、冰品、白蘿蔔（會破氣，抵銷補氣效果）。 ．血虛型→臉色蒼白或蠟黃、頭暈、嘴唇白、指甲易斷你該這樣吃：以「養血」為主。可補充紅棗、桂圓、當歸、桑葚、豬肝、菠菜、葡萄。要避開這些：寒涼食物及過度辛辣的刺激物。 ．陽虛型→手腳冰冷、特別怕冷、精神不振、容易腹瀉你該這樣吃：以「溫陽散寒」為主。可吃羊肉、韭菜、肉桂、核桃、薑，讓身體由內暖起來。要避開這些：任何冰品、冷飲、生菜沙拉等寒性食物。 ．陰虛型→口乾舌燥、手心腳心熱、晚上睡不好、易長痘你該這樣吃：應以「滋陰潤燥」為主。可吃百合、銀耳、蓮子、梨子、黑芝麻、黑豆。要避開常春月刊 ・ 1 天前
魏科夫欲從烏俄和平方案牟利？ 歐洲官員斥「該去看精神科醫生」
美國政治新聞網站《政客》（Politico）21日報導，美國針對烏俄終戰提出的最新和平方案，計畫利用凍結的俄羅斯資產「牟利」，讓歐洲官員怒不可遏，警告這將破壞他們協助烏克蘭度過戰爭難關的努力，更斥責美國總統川普的特使魏科夫「該去看精神科醫生」。自由時報 ・ 23 小時前
川普嗆烏不滿和平提案就續戰
本報綜合外電報導 美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨…中華日報 ・ 15 小時前
國際藥廠調整布局恐釀缺藥 專家籲建立科學驗證提升學名藥信心
美國總統川普提出藥品關稅政策，使國際藥廠紛紛改變全球布局，衛福部食藥署盤點今年已有47款藥物擬退出台灣市場，其中大多數藥...聯合新聞網 ・ 7 小時前
普亭證實收到美停戰計畫「可為最終協議奠定基礎」
對川普政府最新提交基輔的俄烏停戰計畫，俄羅斯總統普亭廿一日在該國聯邦安全會議中說，「我認為，這項計畫可能為最終的（俄烏）...聯合新聞網 ・ 7 小時前
高市早苗「台灣有事」風波 彭博：遠因可追溯至「這女人」訪台
彭博資訊解讀，當美國前眾院議長裴洛西在2022年8月訪台，引發中共後續軍演，將彈道飛彈射過台灣上空，落在日本專屬經濟海域...聯合新聞網 ・ 7 小時前
布洛瓦漫畫節開幕 臺灣主題國展現多元創作能量
由法國布洛瓦市bd BOUM協會主辦的第42屆布洛瓦漫畫節昨日盛大開幕，今年主辦單位特別邀請臺灣擔任主題國。活動由駐法代表處臺灣文化中心與布洛瓦漫畫之家合作策展，展出9位曾赴法駐村的臺灣漫畫家作品，呈國立教育廣播電台 ・ 23 小時前
川普最後通牒：烏須吞下和平計畫
美國總統川普21日對烏克蘭總統澤倫斯基在感恩節前接受俄烏和平計畫下最後通牒，稱澤倫斯基無論如何都得接受，他沒底牌了；澤倫斯基無奈表示，烏克蘭面臨失去尊嚴或關鍵夥伴的艱困選擇，然而他重申捍衛烏克蘭主權的誓言，強調絕不會背叛烏克蘭，暗示已拒絕美方提案。俄國總統普丁則放話，若烏克蘭不接受，俄軍將擴大對烏軍事行動。中時新聞網 ・ 9 小時前
病毒進化？美國1人感染「H5N5型」禽流感喪生 成「全球首例」
即時中心／徐子為報導美國華盛頓州衛生官員昨（21）日證實，該州一名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株死亡，據了解，這是全球首例人類感染該型病毒而喪命。民視 ・ 18 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前