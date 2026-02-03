「要煮什麼早餐」具俊曄1句話惹哭眾人 友嘆：究竟是什麼樣的愛

具俊曄在大S追思紀念會上致詞。（經紀公司提供）

女星大S（徐熙媛）去年2月2日於日本因肺炎猝逝，享年48歲，長眠於金寶山。她離世後，丈夫具俊曄不論晴雨，幾乎天天上山陪伴愛妻，深情守候的舉動讓外界動容。昨（2日）是大S辭世滿一周年，具俊曄親自為愛妻設計的紀念碑正式揭幕，追思儀式結束後，一段細微卻深刻的對話，再度讓眾人紅了眼眶。

大S雕像藝術總監李承道3日發文透露，儀式結束返程途中，問具俊曄此刻在想什麼，沒想到對方回答：「在想明天要煮什麼早餐，帶上山去...」，一句話沒有驚天動地，卻滿是日常的牽掛，讓李承道忍不住感嘆：「這究竟是什麼樣的愛？這，就是具俊曄對大Ｓ的愛」。貼文曝光後，不少網友看了瞬間泛淚。

大S的紀念碑，由老公具俊曄一手打造。（謝采恩攝）

李承道也進一步透露，紀念碑碑文中，引用了兩人身上的刺青語彙， 「大Ｓ背上的一雙翅膀化為羽毛，具俊曄右肩上、為她而刺的皇冠，則加冕在英文字母『S』之上，重新組合成一個全新的圖騰，使兩人的精神得以在此長久相伴。」

此外，具俊曄昨也在IG貼出親筆手寫信，字字句句都是對大S的深情與思念，寫下：「我永遠的愛，我的伴侶，熙媛啊。過得好嗎？睡得好嗎？有沒有哪裡不舒服？」，並坦言自己「好痛」，想起她便忍不住落淚。從一頓早餐的牽掛，到紀念碑裡的細節安排，也外界不禁感嘆，具俊曄最深的愛，是在失去之後，仍把對方放進每天的生活裡。

