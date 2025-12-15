要當最強母雞 藍白小雞全當選

藍委楊瓊瓔表示，延續台中藍白合示範區，除國民黨必須要壯大自身，也要建立2黨良好溝通管道，自己若有幸成為藍白母雞人選，將落實小雞全數當選目標，大家一起下架民進黨。（温予菱攝）

台中市在去年立委選戰中被視為藍白合示範區，明年縣市長、議員選舉在即，最強母雞、台中市長盧秀燕即將交棒。對此，力拚延續盧基礎的藍委楊瓊瓔接受專訪說，國民黨必須進步、壯大自身，如此花開蝶自來；她也提及藍白合作少不了溝通，自己將善用溝通長才，若有幸成為母雞人選，將以藍白小雞全數當選目標，盼成為明年最強母雞，氣勢十足。

楊瓊瓔說，延續台中藍白合示範區的經驗核心價值，除國民黨必須進步、有最大化的優勢，她相信「花開蝶自來」，另也要用誠心誠意跟白營保持友善的競爭與合作關係，共同在盧秀燕建立的基礎上，凝聚在野力量，發揮最大的監督與制衡。

楊瓊瓔表示，在藍白整體層級緊密合作下，明年市長選舉層級，她必須拜託白營朋友，過往大家在國會有很多政策、預算、法案一起努力合作過，且幾乎完美達到對國民最有利的結果，她非常感謝民眾黨前主席柯文哲及總召黃國昌帶領的團隊，大家一起在立院合作，為國家、人民打拚，也認為藍白合是大家必須繼續努力、升級的方向。

「選舉總是會有競爭」，楊瓊瓔坦言，議員席次分配，大家一定要建立好溝通管道，選戰合作關鍵在於不要互相廝殺而讓綠營得利，大家共同目標就是延續盧的根基，繼續無縫接軌發揚光大、下架民進黨。

楊瓊瓔也稱，她尊重民眾黨發展，但國民黨也必須壯大自身，並符合整體支持者的期待，直言唯有國民黨夠強，藍白合作自然水道渠成，所以她若有幸代表國民黨參選下一屆台中市長，擔任母雞人選，有一個重要的落實目標就是要讓藍白小雞全數當選，並歡迎所有理念一致的朋友一起加入下架民進黨行列，讓台中更好。