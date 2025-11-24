要當「北市最強候選人」！吳怡農喊「台北進步不能等」：資源最多「卻最消極」、藍市府只想著「少做少錯」…指2點「能做的比蔣萬安好」：提供居住保障、改善教育制度

各政黨積極備戰2026年縣市首長大選，民進黨唯一登記台北市長爭取參選人、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（24日）於電台節目《新聞放鞭炮》表示，現任國民黨籍台北市長蔣萬安是一個「nice guy」，但台北市一個「nice guy」還不夠，因為台北市現在處於被動、消極狀態，只想著「穩穩做」、「要安全下莊」。

針對2026台北市長選舉，民進黨立委王世堅稱，現任北市長蔣萬安95％連任。對此，吳怡農以2016、2020年總統大選為例，指出台北市在那兩次大選中，有過半的民眾支持前總統蔡英文，「市民喜歡小英的理性論述、代表的國際能見度、帶來的兩岸穩定」。吳怡農認為，從這一點就能看出台北市有很多市民是「看人不看黨」，他可以跟蔡英文學習。

此外，吳怡農也舉出，前台北市長柯文哲在選第一任市長時，得票高達57%，「所以台北市的選民結構不是一或零」。吳怡農也提到，他先前曾跟蔣萬安競選過，「從之前的經驗，可以知道學到了什麼？哪裡成功？」

談及參選台北市長，有哪些地方可以贏過蔣萬安，吳怡農說道，「我是學經濟，看台北市治理不能憑感覺」。他表示，「我所帶領的市府會更有衝勁，不是辦個活動記者會、喊個口號」。

對於蔣萬安市府成功讓輝達海外總部進駐北士科，是讓蔣萬安成功連任關鍵，吳怡農認為，輝達這個案件還有很多可以檢討的地方，「因為到最後，市府才積極投入解決問題，『輝達應該不是蔣萬安選舉的政績』」。

同時，吳怡農也評價現在的台北市府，處在「消極」狀態。他說明，台北市身為首都，是資源最多的地方，照理來說也要是最進步的，「但現在的市政府非常消極、被動，做任何決策都是『少做少錯』、『能安全下莊就好』」。

吳怡農指出，參選台北市長，他有兩件事情會做得比蔣萬安好，第一是因應科技AI化的衝擊，須將社會安全網做更扎實；第二是對下一代的教育與投資。他說明，施政應該要回到科學數據，以台北市一般每個家庭可用收入平均每月中位數約10至11萬，這數據代表約一半家庭可支付的每月資金不到10萬，甚至有五分之一家庭可支配所得僅4萬8，代表台北市現在是一個大家住不起的地方。

吳怡農舉目前台北市的居住保障、托育托幼為例，「一般來說市民朋友光工作、孩子就忙翻，但蔣政府應該在這兩大施政應該要非常具體，包括居住保障必須提供更多社宅，但從台北市4千人去抽一百多個單位，就代表社宅蓋得不夠」。至於要做大量社宅，吳怡農則點出，台北市的都市計畫要重盤不可能在僅剩的空間擠出足夠的量，還有台北市的天際線有多久沒有變化。

而針對下一代教育，吳怡農說，現在連家長都不知道自己5年後的工作是什麼樣子，「所以我們的孩子、第一線的教育制度，就需要做好完善準備，包含針對AI化的未來」。他續指，甚至面臨實際問題，很多台北市民等托嬰、托育等不到，這是量的問題，也要提供托育人員的薪資待遇；還有小學的課後補充，讓孩子可以接觸更多活動，藝術才藝等提高學習能力及適應能力。

