要當「打破西瓜的人」 陳以信：與謝龍介攜手爭取台南市長選舉獲過半支持勝選
記者周志豪／台北報導
國民黨迎戰2026台南市長選舉，在黨中央刻意安排下，不分區立委謝龍介幾已確定將再上陣，但前立委陳以信表態參選讓一切出現波瀾。陳受訪說，國民黨要在台南獨立勝選市長還需5至10萬票，「我就是那個打破西瓜的人」。
所謂「西瓜」說，主要源自於民進黨前副祕書長林飛帆2018年評議台南市長選舉時，脫口說出「某個黨推個西瓜出來都會當選」典故。
陳以信表示，謝龍介在地方經營很久，對藍營基本盤掌握甚深，而自己在台南則算較新的政治人物，雖從零開始，但相對能開拓新支持空間更大；而只要幫國民黨從中間把這些人帶進來，這樣國民黨贏的機會就會增加。
陳以信說，自己爭取國民黨提名參選台南市長，是要將國民黨在台南支持的餅做大，讓更多中間選民能認同國民黨；而之後初選結果不論誰贏，都會充分整合支持勝出者，多了這群新的支持力量加入，國民黨才有贏的機會。
至於自己與謝龍介評比機制，陳以信表示，自己期待正是初選，但若黨有其他考量，也可協商；而不管最後是採正式初選或內參民調，只要是採公平公正的百分百「對比式民調」，自己都會予以尊重。
至於初選或民調的時間點，陳以信主張，應在民進黨人選確定之後再啟動，畢竟敵不動國民黨就不需要動，尤其相較民進黨現在內部殺的刀刀見骨、惡劣競爭，自己與謝龍介卻是在健康、正面軌道上競爭，更可凸顯民進黨醜陋。
但陳以信也說，只要民進黨決定台南市長參選的人選後，自己也接受國民黨在一週內就確定人選，讓雙邊候選人都可立即上場作戰，粗估過年前就可完成提名。
至於民進黨陣營，陳以信表示，大家都知道總統賴清德屬意民進黨立委林俊憲參選台南市長，但也都知道民調是民進黨立委陳亭妃贏，那若最後林獲提名，會讓人覺得作弊；若陳贏，賴又被認為輸面子，這是民進黨的困境。
但陳以信認為，不論民進黨如何，國民黨不能只想等著對手分裂，應要有爭取中間選民支持的能力，爭取獨立過半支持勝選。
更多太報報導
國民黨著手草擬2026縣市長提名辦法 「藍白合」是提名四樣態之一
分析／非典型「鄭麗文主席」來了 鯰魚效應衝擊綠營支持或藍營基本盤禍福難料
陳以信宣布參加國民黨台南市長初選 謝龍介：黨內頭角崢嶸總是好事
其他人也在看
藍北市黨部黨權更迭 2026松信、士北市議員新人參選空間將重新盤整
迎戰2026縣市議員選舉，台北市議員選戰是國民黨多數新人搶攻戰區，松山信義區更是重中之重，新任市黨部主委戴錫欽是否維持前主委黃呂錦茹「新人+3」構想，影響新人布局。戴昨受訪證實，要再整體評估才能決定+2或+3。太報 ・ 1 小時前
台南市長藍營初選？ 謝龍介喊「尊重黨機制」：我準備對決賴清德
藍綠力拚台南市長寶座，國民黨立委謝龍介有意角逐，前不分區立委陳以信日前也表態爭取國民黨提名參選。對此，謝龍介今（7日）表示，「個人沒有被徵詢過，我會尊重所有機制」，但他強調自己「就是來準備跟賴清德總統對決」。中時新聞網 ・ 1 天前
台南農村「風起再生 農聚台南」成果嘉年華熱鬧登場，台南市副市長葉澤山與料理女王陸巧因共煮胡麻料理
台南市政府農業局於 11月8日（六）在後壁區菁寮老街盛大舉辦「風起再生 農聚台南」成果嘉年華。活動結合三大計畫：「農村再生」、「台南胡麻產業總合計畫」及「金牌農村品牌行銷計畫」，透過動靜態展示、現場料理與體驗互動，全面呈現台南農村的產業實力與文化魅力。欣傳媒 ・ 18 小時前
日本陸軍台南偕行社委外經營熱鬧開幕 (圖)
緊鄰台南公園的歷史建築日本陸軍台南偕行社修復完工後委外經營，8日熱鬧開幕，將以複合式藝文空間運作。中央社 ・ 11 小時前
綠台南熱戰！ 陳亭妃搶攻親子票 林俊憲成立後援會
2026地方大選前哨戰，民進黨台南初選打得火熱，立委林俊憲今（8）日下午來到立委陳亭妃的大本營，鎖定「安南區」成立後援會，更傳出將在10日初選領表時，率領其他4位台南綠委陪同登記，而陳亭妃上午則在「新...華視 ・ 9 小時前
台南停留7小時！黃仁勳大飽口福後再去台北
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午14時20分抵達台南，原本預計在台南只待5個小時，但他不僅安排拜訪台積電南科3奈米廠，與台積電董事長魏哲家等高層在劉家莊牛肉爐用...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
工作摩擦被「鎖」在分局外 台南女警控內勤同事霸凌
台南市某警分局傳出職場霸凌風波，女警與內勤警員長期有工作摩擦，8月初突然被「鎖」在分局停車場外，認為遭到羞辱，分局強調依程序受理申訴，7日下午已由三名外聘委員完成初步審查，後續將投票是否成立霸凌案。事件起於該分局地下室停車場的出入管制，要進入地下室的車輛，須事前向行政組內勤男警登記車牌，若辨識系統內自由時報 ・ 7 小時前
台南大新營嘉年華封街2天 150攤名店好物逛好逛滿
2025大新營嘉年華今天（8日）起在新營區民權路封街舉辦2天，有150家台南好店、伴手禮、地方美食業者參展，讓人逛好逛滿，吸引滿滿人潮逛街購物，十分熱鬧。大新營嘉年華在今天下午由台南市政府副秘書長殷世熙、經發局局長張婷媛、新營區長陳宏田等人揭幕，大新營嘉年華今年第15年舉辦，並是台南購物節的亮點活動自由時報 ・ 7 小時前
26歲特斯拉爸「1家4口」墾丁慶生⋯噴撞大車家破人亡！相驗外觀難判死因
新北市26歲李姓男子6日租了一輛特斯拉載著前妻、雙胞胎南下墾丁，豈料，卻在行經屏東縣恆春鎮恆公路麥當勞，整輛車如導彈失控高速撞上水泥車，釀成1死7傷悲劇。特斯拉爛成廢鐵，駕駛李男脫困後送醫不治，前妻生日成了他的忌日，檢方相驗但無法從外觀判斷死因，將於11日進行電腦斷層掃描，釐清確切死因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
停砍年金案「又見馬維拉」！李來希轟蔡英文只針對軍公教：良心能安？
近日成為政壇焦點，在野的國民黨及民眾黨皆主張軍公教年金改革（年改）議題停止逐年調降所得替代率；近日，立法院審查攸關「停砍年金」法案的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，最終先後交由朝野協商。而後再任內推動年改的前總統蔡英文6日臉書表示，她感謝軍公教人員的體諒但年金改革不該半途而廢，只靠政府預算救不了大家的退休金；此外她也提及，年......風傳媒 ・ 1 天前
陳以信表態爭取黨內提名 謝龍介「沒被徵詢過」：按步調準備跟賴清德對決
為迎戰2026地方選舉，各黨積極商討提名人選，國民黨前立委陳以信日前表態有意爭取台南市長的黨內提名，對此，也有參選意願的同黨立委謝龍介今(7)日受訪表示，個人沒有被徵詢過台南市長初選，他會尊重所有機制...華視 ・ 1 天前
不堪重「富」！馬斯克身家突破5千億美元 花錢方式曝光了
即時中心／林耿郁報導當全球多數首富忙著買豪宅、遊艇和島嶼時，昨（7）天剛拿到1兆美元薪酬方案的全球首富馬斯克，卻走上了另一條路。身為史上首位身家超過5,000億美元（約新台幣15.49兆元）富豪的他，不住豪宅、不買藝術品，甚至有時還借住朋友家渡日；不過，他也不是完全一毛不拔—豪車、私人飛機，以及「火星」都是他「一擲千金」的青睞項目。民視 ・ 20 小時前
熱門股／算力推升北美電源需求 台BBU 7雄受惠
全球電力設備供應鏈緊張，根據 Restad Energy 研究顯示，自2019 年起主流電力設備交期皆持續上升，其中以高壓開關設備、電力變壓器最為顯著，預估 2025 年底交期增加至逾120/140 週。推測除產能緊缺外，主因源自於兩者皆為基礎建設投資擴大下最大之設備需求來源。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
「重來一次絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
年金改革推動至今上路超過7年，「停砍公教年金」草案近期引起社會廣泛討論。一名公職資歷超過24年的網友，近日分享他的工作體悟，直言「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職。」，並不滿表示，除了福利與退休制度大不如前，連政府這個雇主對軍公教人員也是鄙視與壓迫，現在心態已是「妥妥地在職無目標、退休圖苟活」。中時新聞網 ・ 21 小時前
停砍公教年金能救鐵飯碗？李來希曝官員災難發言：「給香蕉請猴子」預言應驗
軍公教年金改革（年改）議題持續延燒，在國會人數優勢下，在野藍白力拚「停砍年金案」12月底院會三讀，另一方面，除了退休金問題，昔日被視為「鐵飯碗」的公務員，近來卻面臨國考人數大減的窘況，缺額狀況越趨嚴峻；公教團體「台灣公務革新力量聯盟」近日也對公職離任狀況提出示警，表示屆時恐怕「沒人可補」。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（8）日在臉書......風傳媒 ・ 10 小時前
新藍圖連線青年營開訓 趙少康勉勇敢參政創藍色新勢力
（記者陳志仁／新北報導）由泛藍議員組成的次團「新藍圖連線」，今（8）日於板橋舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊 […]引新聞 ・ 5 小時前
小資瘋搶海外五大主題！零股申購人數暴增近4萬人 這幾檔真的好夯
2025下半年來，小資、零股族搶購海外股票ETF風潮再起，根據CMoney統計，主要鎖定美國電力、科技、日本半導體、中國5G及太空衛星等5大趨勢主題，帶動相關ETF的零股(不足1張)的人數成長幅度大增。海外股票ETF下半年以來，整體受益人數僅小幅成長3,347人，但零股申購人數卻增加37,451人，且零股人數成長率也有12.38%，顯示零股買氣異常火熱，其中，表現最好的是新光美國電力基建(009805)、第三季以來零股人數狂增1687%，其他包括台新標普科技精選(009807)、元大航太防衛科技(00965)、台新標普500(009806)、中信日本半導體(00954)、復華中國5G(00877)及第一金太空衛星(00910)等6檔，同期間零股持有人數也翻倍大增，表示零股族或小資族，儘管資金規模不夠雄厚，但仍高度青睞電力、科技、半導體、5G與太空衛星等海外趨勢主題型ETF。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
「馬習會」10周年 馬英九：期許鄭麗文恢復國共對話
今天是「馬習會」10周年，前總統馬英九原本今日下午要出席「馬習會十周年研討會」，但感冒在家休養，不克出席，因此上午透過臉書公布原本出席時要發表的致詞稿內容，馬英九在文中指出，期許新任國民黨主席鄭麗文帶領國民黨團隊，勇敢站在台灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國、共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情自由時報 ・ 1 天前
環島成年禮挨撞昏迷指數3！少年奇蹟康復…康橋中學捐50萬感謝彰基醫護
今年4月，新北市康橋國際學校秀岡校區進行「單車環島成年禮」時，車隊在彰化埤頭鄉遭毒駕的蕭男逆向衝撞，造成7名學生受傷送醫，其中西洋劍雙料冠軍顏姓同學傷勢最嚴重，頭部重創，昏迷指數一度只有3，經彰基手術救回一命。為了感謝彰化基督教醫院團隊守護生命，康橋校長率領師生及康復的顏同學及其家長，親赴醫院表達感謝，學校董事會也當場捐贈50萬元。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台南市長藍營初選迎戰陳以信？ 謝龍介：我準備對決賴清德
國民黨前立委陳以信日前表態有意爭取2026台南市長的黨內提名，對此，也有參選意願的同黨立委謝龍介今（7）日表示，個人沒有被徵詢過台南市長初選，他尊重所有機制，現在就是按照步調，準備跟總統賴清德對決，因中廣新聞網 ・ 1 天前