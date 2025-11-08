要當「打破西瓜的人」 陳以信：與謝龍介攜手爭取台南市長選舉獲過半支持勝選

陳以信爭取參選2026台南市長。截自陳以信臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨迎戰2026台南市長選舉，在黨中央刻意安排下，不分區立委謝龍介幾已確定將再上陣，但前立委陳以信表態參選讓一切出現波瀾。陳受訪說，國民黨要在台南獨立勝選市長還需5至10萬票，「我就是那個打破西瓜的人」。

所謂「西瓜」說，主要源自於民進黨前副祕書長林飛帆2018年評議台南市長選舉時，脫口說出「某個黨推個西瓜出來都會當選」典故。

陳以信表示，謝龍介在地方經營很久，對藍營基本盤掌握甚深，而自己在台南則算較新的政治人物，雖從零開始，但相對能開拓新支持空間更大；而只要幫國民黨從中間把這些人帶進來，這樣國民黨贏的機會就會增加。

陳以信說，自己爭取國民黨提名參選台南市長，是要將國民黨在台南支持的餅做大，讓更多中間選民能認同國民黨；而之後初選結果不論誰贏，都會充分整合支持勝出者，多了這群新的支持力量加入，國民黨才有贏的機會。

至於自己與謝龍介評比機制，陳以信表示，自己期待正是初選，但若黨有其他考量，也可協商；而不管最後是採正式初選或內參民調，只要是採公平公正的百分百「對比式民調」，自己都會予以尊重。

至於初選或民調的時間點，陳以信主張，應在民進黨人選確定之後再啟動，畢竟敵不動國民黨就不需要動，尤其相較民進黨現在內部殺的刀刀見骨、惡劣競爭，自己與謝龍介卻是在健康、正面軌道上競爭，更可凸顯民進黨醜陋。

但陳以信也說，只要民進黨決定台南市長參選的人選後，自己也接受國民黨在一週內就確定人選，讓雙邊候選人都可立即上場作戰，粗估過年前就可完成提名。

至於民進黨陣營，陳以信表示，大家都知道總統賴清德屬意民進黨立委林俊憲參選台南市長，但也都知道民調是民進黨立委陳亭妃贏，那若最後林獲提名，會讓人覺得作弊；若陳贏，賴又被認為輸面子，這是民進黨的困境。

但陳以信認為，不論民進黨如何，國民黨不能只想等著對手分裂，應要有爭取中間選民支持的能力，爭取獨立過半支持勝選。

