要當「星」北市長！盼每個鄉鎮都亮眼 蘇巧慧：一起衝就會「慧」贏

民進黨今（26）日下午正式徵召立委蘇巧慧參選新北市長，兼任黨主席的總統賴清德親自披上競選背帶力挺。蘇巧慧在致詞時強調，新北市是她青春歲月的見證地，更是擁有山河海及超過400萬人口多元縮影的城市；她以「慧慧慧」（溫暖、創新、效率、會做事）的立委品牌當作基礎，承諾將以過去推動樹林山區長者住戶接管、爭取設置台鐵鳳鳴火車站等「創新概念與超強執行力」，帶領新北市解決交通、住宅壓力、區域均衡等當務之急，「過去，我們說一鄉鎮一特色；現在，蘇巧慧會希望跟大家一起，讓每一個鄉鎮，都成為一個閃耀的星星；新北市會有最多的繁星，所以新北將會最為璀璨」，她準備好跟新北市共同努力，因為一起衝，就會（慧）贏。





今日下午2時48分，民進黨在中執會後召開新北市長、苗栗縣長提名記者會，包含賴清德、徐國勇、蘇巧慧、陳品安及多位中執委等黨公職出席，記者會則由黨發言人吳崢主持。

蘇巧慧致詞時指出，今日的主題聽起來好像是，「我沒有辦法決定在哪裡出生，但我可以決定在哪裡奮鬥，我可以決定在哪裡落地生根，陳品安決定在苗栗奮鬥，而我在新北長大，我會為新北市奮鬥」。她跟新北的淵源很深，在求學時代開始，一路到畢業、成為律師，這段青春的歲月，剛剛好見證了台北縣脫胎換骨、黃金起飛的歲月，一路成為到現在的工商大縣。

蘇巧慧表示，大家總是說新北市是台灣的縮影，因為有山、有河、有海，有城市、有鄉村甚至還有很多保留區，除了擁有工業、商業，當然現在還有更多的創新產業，有這麼多的不同多元文化；這一個超級大縣、超級大市有超過400萬的人口，常居人口甚至高達了440萬，要能夠治理它，甚至帶領它繼續前進，非常不容易。

她回憶，從當年的台北縣長尤清到蘇貞昌，他們用創新和執行力讓台北縣不停做出令人驚豔的成績，「當時，我們有了新板特區、我們有了北大特區、我們有了林口新市鎮；甚至，我們讓二重疏洪道的髒亂變美麗，我們也讓汐止不淹水，讓土城有了產業園區」。

蘇巧慧打趣回顧，當時大家說到八里左岸喝咖啡，到淡水漁人碼頭看夕陽，再也不用買機票坐飛機去巴黎，甚至還有非常多的節慶活動，而且每一項都是享譽國際，新北有平溪天燈節、貢寮海洋音樂祭、鶯歌陶瓷嘉年華，每一項的遊客都是數百萬計，每一項的成績到現在都讓人家津津樂道。

她透露，當時自己就知道，創新的概念、超強的執行力，是推動城市進步最好的原動力；當她在10年前有機會得到新北市民的認同，開始服務時，也是秉持這樣的態度；謝謝賴總統的稱讚，他們確實得到國會15度優秀立委的認證，也得到地方鄉親讓我3屆連任的機會，也讓她在地方開始有了自己的品牌，「我現在是『慧慧慧』，會做事的團隊」，這個名號是大家綜合起來，代表溫暖、創新、效率與會做事。

溫暖是會看見大家的辛苦，聆聽人民的聲音；創新是會窮盡一切的方法，找出過去沒有做到的概念或新的想法，來解決問題；效率則為用最快的速度、化繁為簡、找出爭點、「盯緊」的速度，來做這一件事情。

「這10年，新北也有很多故事」，蘇巧慧說，沒有很高的樹林山上，就是沒有自來水，所以山上的阿公阿嬤，要嘛就是颱風天還要去山上接山泉水，要嘛就是下山要花錢買礦泉水，20幾戶的人家，人那麼少，沒有票，根本沒有人要理他，所以團隊用了一切的方法，讓那座山上開始接管，有了自來水，當水打開、水龍頭流出水的那一刻，大家真的都是流下歡喜的眼淚。

談及台鐵，蘇巧慧則說，鶯歌站與鳳鳴站，兩個北台灣站間距離最長的地方，等了20年，傳說中的火車站就是沒蓋起來，當地的鄉親就是要騎著車，風吹日曬雨淋，找停車位、搶火車，擠不上去，這樣的站位，去別的站、比較遠的站，去搶一個上班能夠準時的機會。

「當時想了一切的方法，先蓋一個小的臨時站，不用停快車，只要區間車就好」，蘇巧慧回憶，這個方法既不影響快車的速度，但也解決了在地通勤的問題；有了車站後，使用人次節節上升，幾乎要超過旁邊的車站很多，這就是看見你的需求，找出新的方法，解決問題。

針對最讓人津津樂道、甚至媒體朋友也有使用到的「大漢溪堤外便道」，蘇巧慧說，這麼長的一條路過去20年「有頭有尾」，就偏偏從新莊至鶯歌那段的6公里「斷在那裡」，因為沒有地無法做，隨後她與團隊提出「大漢溪整治計畫」，有點像愚公移山一樣，清理一邊的河道，把清理出來的土，填到了另外一邊，長出了腹地，填土、造路、再鋪路，一條嶄新的堤外便道接起後，車禍減少、行車速度也加快，大家也不會再喊塞車，解決的是20年來的問題。

除了地方建設，蘇巧慧強調，新的觀念在於產業，就像賴總統剛剛提到的《太空發展法》，它是視野與願景，但太空的根基是在地方一間間小小的鐵皮屋工廠裡面，「我們有獨一無二的螺絲釘尺寸，也有鶯歌才做出來的陶瓷隔熱板，太空梭上用的都是我們的陶瓷面板，不要看不起我們的中小企業，我們就是太空產業的一環，太空產業是把這一些台灣的中小企業結合，讓他們成為新世代產業發展的實力」。

另一方面，蘇巧慧說，她與團隊也和國發會爭取地方創生計畫，讓青年能夠回家；甚至最近在「脆」（Threads）平台或社群網頁上面，大家看到的「公共借閱權」，就是因為他們重視內容產業，還提案修改《圖書館法》，讓寫文字的作者，在發現原來圖書館借閱了你的電子書或書籍之後，還可以分潤。這是實在的把利潤分回，讓內容產業的作者，可以享有他應有的權利，能再做更多創作，這就是創新的方法。

她強調，蘇巧慧看得到問題的關鍵、能提出新的做法、能達到最佳的解決方式，今天要用這樣的態度、情感與成績，爭取一個服務全新北市民的機會，「立法委員蘇巧慧，能夠做到溫暖、創新、會做事；新北市長蘇巧慧，一樣會抱持溫暖、創新、會做事的態度，來服務全新北市民」。

蘇巧慧指出，這段時間她走遍了新北的每個角落，看得到這座城市的魅力，也可以感受到這座城市確實有很多的困難；有著人口過度集中的地方，交通、住宅、公共服務都承受巨大的壓力；有些地方更因產業轉型、機會外移，年輕人不得不離鄉背井，到城市再找工作。

她認為，區域均衡、城市認同，就是當務之急，未來將讓都市區城市減壓，提供快速、政策優惠、效率加倍的都更政策，讓都市的交通、住宅，可以有新時代的面貌。但也會讓地方能夠有更多新形態的服務，說在地的故事，用在地的故事創造產業，在地方留住、創造出工作機會。讓區和區之間平衡，讓新北市的每一個地方，重新有新的樣貌出來。

「過去，我們說一鄉鎮一特色；現在，蘇巧慧會希望跟大家一起，讓每一個鄉鎮，都成為一個閃耀的星星；新北市會有最多的繁星，所以新北市將會最為璀璨」，她期盼著。

蘇巧慧說，她想邀請大家一同來想像這個人口最大城市的新面貌，這一個400萬人的大城市，她想請各位市民，給自己一個創造「新的新北」的機會，「我們會盡120分的努力，達到這樣子的一個機會，接受這個挑戰，和新北市繼續一起成長」。

她相信，更好的新北，這個台灣的縮影，將會成就更好的台灣，新北會和台灣一起來努力；這是她的夢想，也是他爭取的機會，要向400萬的新北市民報告，蘇巧慧準備好了，大家一起為新北來努力，一起衝，就會（慧）贏！









