《離島建設條例》修正草案即將進行三讀，因為草案包含增訂金門、馬祖等離島得設置「自由貿易示範區」，這件事必將成為兩岸關係的里程碑，不只是經濟意義，而是在推動兩岸和平的示範作用，是政治價值體系的轉換工程，這是民進黨政府全力阻擋的原因，但現在已經擋不住了。

這個方案最早在2018年由金門地方政府提出，金門立委陳玉珍大力推動，誠如她指出：「目前台灣共有六海港一空港被畫設為自由貿易港區，離島只是想比照這些自貿港成為『離島自由貿易示範區』，為何就被視為洪水猛獸？」她說：「高雄連在自貿區裡頭畫設『金融特區』都可以研議了，為何離島連提案都要被汙衊？」

陸委會的反對意見是，金門港口並非國際港，腹地狹小，並不具備設置自貿區的客觀條件。民進黨立委和親綠民間團體則說，自貿區恐讓大陸貨品在此「加工轉手」貼上Made in Taiwan（MIT）標籤，進而規避美國對華關稅，重創台灣MIT品牌信譽與台美貿易關係。

以上兩則反對意見自我矛盾，既然金門不具備國際大港口的條件，如何會有大批大陸物品在此洗產地轉運呢？真正的理由是，一旦金門成為自貿區，主要貨品、服務和人員的交流必然是金門與大陸之間，這對金門的發展當然是一大幫助，經濟的繁榮展現和平的價值，會妨礙目前民進黨政府的兩岸對立衝突路線。

不過反過來看，金門自貿區也會帶動兩岸政策的根本調整，成為和平領航的力量。陳委員去年提出這項法案時，正值民進黨推動大罷免，以「反共」為名目煽動歇斯底里的情緒，透過網路名嘴、網紅、綠委、電視台、報紙等，重複念著「反共咒語」，任何人只要提出跟大陸和解的意見，都被說成「親共」、「賣台」，這種發瘋的五斗米教讓台灣變成布穀鳥島。

解嚴快40年，第一次看到這種可怕的政治現象，而且還是打著「捍衛民主人權」的口號所創造的政治顫慄空間。在這種狀態下，此案只能暫時擱置。

儘管如此，大罷免大失敗後，台灣政治環境出現轉變，包括美中走向和解，美國政府不希望民進黨鬧事，藍白合作堅持立場不退縮，這次《離島建設條例》修正草案就沒有受到非理性的阻擾。更何況，金門人是福建人，而且還是講閩南語的大陸人，自我認同明確，民進黨綁架「台灣人」用詞的爛招，對金門人剛好適得其反。

因此，估計三讀可順利過關，這項法案將授權金門地方政府自行訂定自治條例管理自貿區，並簡化環評、都市計畫等審查程序，意圖強化與對岸的經貿連結。可以預料，民進黨政府仍然會以其他方式阻撓，但在兩岸和解的和平大趨勢下，最終將被迫調整和改變。

陳玉珍已表達將競選金門縣長，以她堅定不移的政治風格，必將帶來根本的改善。未來幾年，金門發展前景樂觀，我願意投注金門的未來，在金門開精品書店，專門賣台灣的精緻出版品給大陸旅客。現在，我可以用很簡單的話來總結：要發展，去金門。