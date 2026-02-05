要發年終了！農曆12月「3生肖」運勢最好

小寒起進入己丑臘月，12生肖運勢走向分化，是迎接春節前的重要整理期。（示意圖／Pexels）





春節腳步接近，農曆臘月正式登場。《搜狐網》運勢專欄指出，從小寒到己丑月，整體氣場明顯轉為慢節奏。這段時間不適合衝刺與冒進，而是提醒人們穩住腳步、調整方向。雖有部分生肖壓力感加重，不過像生肖鼠、牛、兔運勢走高，臘月更像是為新一年鋪路的關鍵整理期。

運勢專欄分析，己丑月如同寒冬翻耕的土地，表面停滯，實則蓄力。月初容易出現迷惘、節奏失衡的狀況，但到了中後段，多數人會逐漸看清定位，知道該站在哪、該和誰同行。此月運勢好壞並非高低之分，而是節奏不同。

12生肖臘月運勢一次看

生肖鼠

本月福星照拂，雖然工作瑣事多、壓力不小，也容易感受到人際暗流，但關鍵時刻總能逢凶化吉。財運偏保守，支出需節制；感情尚稱穩定，記得放軟態度。整體宜謹慎、不宜鬆懈。

生肖牛

運勢相對順手，事業與財運皆有加分機會，只要腳踏實地、不敷衍行事，成果自然浮現。感情平穩，生活節奏規律，有利迎接年關。

生肖虎

臘月延續平順走勢，職場機會仍在，但更考驗判斷力與時機拿捏。財運屬於小幅累積型，感情和諧，注意飲食即可。

生肖兔

整體運勢走揚，工作推進順利，付出容易被看見。財運穩定回收，感情與健康狀況皆佳，是臘月中相對安心的生肖之一。

生肖龍

競爭與是非感加重，職場需低調應對，避免正面衝突。財運不宜躁進，感情易因溝通不良起爭執，健康留意腰腎與腸胃。

生肖蛇

能量逐漸集中，做事效率提升，工作上有越做越順的感覺。財運利於儲蓄與累積，感情穩定，是適合默默布局的月份。

生肖馬

是非與誤會風險偏高，行事切忌逞強。財運保守為宜，感情容易因情緒起波動，健康注意氣候變化與作息。

生肖羊

運勢起伏較大，遇事容易多變，工作上需放慢腳步、避免衝動。財運普通，感情影響不大，健康留意體力與飲食。

生肖猴

整體運勢回穩，雖然仍屬「辛苦換成果」型，但付出能逐步累積回報。財運穩定，感情平順，適合為新年提前布局。

生肖雞

勞而有得的一個月，工作雖忙但成果看得見。財運不宜冒進投資，感情維持現狀即可，健康狀況良好。

生肖狗

變數增加，職場壓力感明顯，也容易捲入人際是非。財運起伏，守財為上，感情需多溝通，健康留意腸胃問題。

生肖豬

進入忙碌操心期，工作責任加重，需調整心態面對。財運偏保守，感情避免爭執，健康留心飲食與作息。

