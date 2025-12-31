要的就是你！ 國軍招募「寶寶兵」 幽默回文網笑翻

台北市 / 簡宏圻 陳知學 王顥蓉 綜合報導

國軍招募新血使出渾身解數，現在就連寶寶們都不放過！招募員不但獨具慧眼看出寶寶的潛力，更是為每個人量身打造，寫出專屬他們的推薦文，力邀加入國軍，幽默發言立刻在網路上暴紅。

民眾說：「你是蜘蛛嗎，你為什麼要這樣爬，很好笑欸。」可可愛愛的小朋友，手手腳腳一起來，在地上努力爬呀爬，一不小心就要爬進國軍的懷抱裡。

長長留言寫下，現在的匍匐前進，為了長大的昂首闊步，更不忘加上一句，「加入中華民國國軍」，招募教官在社群平台上，瘋狂海巡就連寶寶都不放過，甚至這招生文，還是量身打造，小朋友憑自己努力爬上高處，登高還沒望遠，就先被國軍看到。

招募人員幽默寫下，軍校翻牆會被退學，不想看到爸媽難過，所以自己沒有翻，但還是熱情邀請底迪，高三就可以來報名軍校，畢竟這傑出的體能，正是國軍需要的人才，不過網友認為，招募人員也挺有才的。

海軍招募人員說：「一開始當然就是嘗試的心態，發現其實滿好笑的也滿多人想要看，我覺得光是增加曝光度，就會增加人民的好感度。」

民眾說：「我覺得還滿有趣的啊，不會就死板板的那樣。」民眾說：「如果少少的話我覺得滿有趣的，可是如果每一則都看到的話會覺得有點太多。」民眾說：「就是他用幽默的方式想要再獲取一些年輕人的加入吧。」記者VS.民眾說：「(你會想要加入(國軍)嗎)，不會。」

招募人員使出渾身解數，不放過任何一絲機會，不只拚招募率，更要拚民眾對國軍的好感度。

