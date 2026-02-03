要看懂川普關稅戲法！謝金河:國民黨智庫訪中可能會有後座力

財信傳媒董事長謝金河。陳品佑攝



如何看懂川普的關稅戱法 ?財訊傳媒董事長謝金河表示，這兩天川普宣布對印度原開徵的50%關稅稅率降至18%，條件是印度不再向俄羅斯買油！今天印度股市大漲2072.67，過去半年來的心頭重擔終於卸下。從川普戲法來看，國民黨智庫訪中，可能會有後座力。

謝金河指出，印度在地綠政治上向來走投機路線，莫迪本想左右逢源，過去印度向俄羅斯購買廉價石油，再經過印度煉油廠提煉，印度轉手賺進龐大利益，這是莫迪一直不能割捨的肥肉。遇到算盤打得精的川普，莫迪過不了關。雙方僵持大半年，川普的關稅50%就是不降！現在莫廸低頭了，印度不再向俄羅斯購買石油，但可以向委內瑞拉買。

到印度為止，川普的關稅也大致底定！慢慢大家看懂了，關稅是川普的武器，關稅稅率隨時可以改變，這就是我去年一開始講的：驚嚇，驚奇與驚喜三部曲，像台灣最後談得的條件就是驚喜。

川普把關稅武器化，也在逼大家選邊，如果你是選中國這一邊，通常是加關稅。例如，加拿大總理卡尼去見習近平，川普威脅稅率加到100%，嚇得卡尼趕緊說沒有和中國達成恊議。這次川普要格陵蘭，川普警告反對美國的歐洲國家要加關稅。川普也警告和伊朗有往來的國家加25%關稅。

另一個是本來15%的南韓，李在明快樂和習近平玩自拍，川普馬上宣布稅率變成25%，而台灣也可能因為李在明談得好關稅。

謝金河分析，川普把關稅當武器，正加速重組世界秩序，下一個大家會發現：經濟靠中國的國家經濟會愈來愈困窘，這次國民黨智庫訪中，可能會有後座力！

