要確定欸? 廣東選美冠軍跌破眾人眼鏡 網炸鍋:內定的?

日前中國在廣東深圳舉辦的國際模特大賽，冠軍是一名看起來稍微年長、身材也比較豐腴的選手。這個結果，讓中國網友全炸鍋，直呼這是連選美都能假嗎？還有不少人質疑，冠軍是她、金主也是她。不過對此主辦方強調，外界大量的質疑，日後會給個交代。

主持人：「有請第28屆國際模特大賽，廣東冠軍。」不管是穿旗袍、運動服，還是長禮服，看的出來這冠軍的自信的確過人，可是這是選美的模特兒大賽耶，讓大家都想問，評審是認真的嗎？臉部輪廓，稍微圓潤，中國廣東深圳最近一場國際模特大賽的冠軍一出爐，讓網友們集體炸鍋，不只有人直呼，難道「這是敬老節的特殊選美嗎」，「連選美都能假成這樣，還有什麼是真的」，更有人說這是「大齡姐姐的逆襲」。

要確定欸？廣東選美冠軍「跌破眾人眼鏡」 網炸鍋：內定的？

中國廣東日前舉行選美比賽，冠軍出爐讓網友們炸鍋。（圖／微博）民眾：「她怎麼可以得第一名？她哪裡好看？」民眾：「哈哈哈哈哈，她長得好像...我們尊重啦，好像不是很好看，這正常的嗎？她幾歲啊？自信就是美啊。」畢竟，選美本來就很主觀，只是更多人質疑的，是這冠軍看起來比較像"主辦內定的冠軍"，「誰給錢，誰就是標準」。民眾：「財團的力量比較大。」民眾：「這個⋯見仁見智，哈哈哈哈哈哈哈，審美觀每個人都不太一樣，所以我不感覺意外。」民眾：「他意思是說她被選上第一名，應該是被做手腳所以不意外，哈哈哈哈哈哈哈哈。」

日前環球國際小姐中國賽場選出「最美身材獎」也讓網友質疑是否內定。（圖／微博）大哥，你這笑聲還真的笑出你的尷尬了。不過這第一名引發中國網友質疑比賽公正性，對此主辦方也承諾，日後會給大家一個交代。但中國評審眼光獨特好像也不是個案，全球中華小姐遼寧賽區冠軍，還有環球國際小姐中國賽場的「最美身材獎」，只能說這不在世俗眼光中的選美冠軍，也讓人懷疑，中國不知是審美多元，還是潛規則多元。

