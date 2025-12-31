即時中心／林耿郁報導

近期立法院積極審議《外送專法》，最快可能今（31）天三讀通過；對此平台Uber Eats今天發布最新民調，高達八成受訪者認為專法未經「充分討論」，例如有五成受訪者支持「疊單」，但新法恐不允許此項設計；更有近九成受訪者擔憂，未來新法通過後，將導致外送價格全面飆漲、訂單數量下滑，最終沒生意可做、沒外賣可吃！

疾呼慎重！針對立法院可能通過的《外送專法》，點餐平台之一Uber Eats近期展開民調，針對騎手、店家與消費者展開自願民調，最終收到約兩萬份回應，今天公布統計問題與結果如下：

1. 大家共同的擔憂：討論不足，無法反映多元聲音

在表示知悉此專法的商家合作夥伴當中，超過八成（80.1%）認為目前缺乏足夠的公眾討論。

近半數的消費者（49.2%）與外送合作夥伴（47.4%）認為目前立法過程並未充分反映他們的真實需求。

2. 消費者的疑慮與挑戰：便利與價格負擔的平衡

過半數（53%）的消費者喜愛平台透過科技運算的「疊單外送」，這項機制不僅提升效率，更直接節省運費與縮短尖峰時段的等待時間。

近六成（59.4%） 的消費者表示，未來外送服務費用上漲或等待時間變長，將「減少」甚至「停止」使用外送服務。

近五成 （47.7%）的消費者擔心，專法實施後新的外送市場運作機制與供需狀態，將影響既有的生活節奏。

3. 商家的隱憂：市場若萎縮，生意該怎麼辦？

接近九成（87.8%）的商家合作夥伴一致認同「費用增加」是未來最擔心的變數。

七成 （71.5%）的商家合作夥伴擔憂，若因《外送專法》導致價格上漲、消費者流失，訂單量將隨之下滑。

近七成（68.1%）的商家合作夥伴表示，未來專法實施後如營收下降，會考慮停止使用外送平台。

超過七成（72%）的商家擔心若專法限縮平台對外送合作夥伴的管理權限，將導致外送品質受到影響，甚至損害消費者對商家的信任。

4. 外送合作夥伴的心聲：期待新的訂單計算標準，同時觀望專法對市場影響

僅有25%外送合作夥伴認為目前媒體、社群上的討論方向，與代表團體的論述能代表他們的觀點，有高達近五成 （49%） 認為其意見未被反映。

對於《外送專法》通過後可能帶動消費者外送費增加，並導致整體訂單數量減少，進而影響整體收入，有超過一半（58.4%）以上的外送合作夥伴表示會先觀望，再決定是否繼續。

《外送專法》通過後，在新的「每筆訂單」定義與可能無「疊單外送」的情況下，近半數（48.4%）的外送合作夥伴希望「每筆訂單獨立計算」，即使訂單數量可能減少，甚至收入受影響也沒關係。

針對平台未來可能因應專法調整營運方式以平衡供需，外送合作夥伴最偏好維持自由上線，不限制總人數，即使每位外送合作夥伴的平均派單數量可能因此減少（38.5%）。

5. 支持立法保障，但必須是一部「好」的專法

近七成 （67.8%）的消費者表示有條件支持外送專法。兩成七 （27.7%） 的消費者認為，政府應明確規範外送產業，妥善管理消費者、外送夥伴、商家與平台業者，四成 （40.1%）的消費者則認為在建立一定程度規範的同時，應該保留彈性，回歸市場機制。

僅有近三成（28.7%）外送合作夥伴，滿意目前在立法院完成委員會審查的《外送專法》草案內容，超過一半（52.9%）的外送合作夥伴覺得普通。

Uber平台總結，這份調查結果提醒了我們在追求保障的同時，不能忽視市場運作的現實，更應該審慎評估、平衡多方權益。

本次專法從公聽會舉辦到委員會作出結論，僅花費不到一個月的時間；相信一個影響廣泛的公共政策，值得更全面與完整的評估。

Uber支持建立合理報酬規範，同時維持平台永續運作，並將持續透過官網資訊與蒐集意見回饋，促進更充分的理解與對話。期待在多方參與下，共同找出有利於外送生態長遠發展的方向！

另外，所謂的「疊單」是指外送員到一間餐廳，可幫兩個不同消費者取餐，或是同一個消費者下了不同餐廳的訂單，外送員若是順路，就可以一起取單。

原文出處：快新聞／要確定欸？立院將三讀《外送專法》 民調：近九成憂價格飆漲

