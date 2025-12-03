要確定欸？衛生局竟要求懷孕女性「回報生理週期」等個資 用意曝光

懷孕女子遭要求在群組中回報生理日期等個人資訊。示意圖／photoac

女性生理週期竟成定期回報的公共數據？日前一名婦女在社群抱怨，官員在一個幾百人、還有男性網友在內的群組中要求媽媽們回報最後一次生理期日期、姓名、個人聯絡電話及居住地，如公開揭露個人隱私；對此官方也解釋本意。

根據中國媒體報導，日前雲南省宣威市一名女子抱怨，在幾百人的「兒童健康學習群」群組中，竟遭官員要求回報個人上回生理期日期、姓名及電話，若未居住當地，還需要備註地區；該項衛生單位「例行要求」消息一出引起社會關注。

不僅雲南省宣威市，山西省也出現相同情況，還有網友回應，上個月才被要求回報，這個月再被要求回復，質疑當局要「監控肚皮」，且群組中多半是陌生人，不僅尷尬症上身，擔憂回報後個人隱私曝光、資訊外洩，成詐騙、推銷甚至威脅風險；反之若不回報，擔心自己被貼上「不配合調查工作」標籤。

然而根據中國《國家基本公共衛生服務規範》，明確規範孕產婦管理重點為建冊、產檢與風險篩檢，並未將「月經週期」列為採集項目，而月經時間可用於計算孕期，可將所有育齡女性預設為「潛在孕婦」；不過《個人資訊保護法》第28條已將「醫療健康資訊」列為敏感個人資訊，月經資料屬於典型受保護範疇，為不可公開揭露之私密資訊。

一名女子控訴當地衛生單位竟在群組中要求大家公開回報生理日期、個人資訊。圖／翻攝自微博

對此官方回應，該項調查為村醫為了儘早發現孕產婦，提供國家免費基本公共衛生服務，秉持「早發現、早建冊、早期檢查」，降低新生兒缺陷率，保障母嬰安全為目標；只是原先作業要求為「一對一電話訪談」，村醫竟為了省事公開在群組向大家調查，相當偷懶、不尊重。



