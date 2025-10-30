要稱呼台灣還是中華民國？游盈隆舉關稅為例：連美國都在打壓
國民黨主席當選鄭麗文將於11月1日接任，先前她曾提到「我是中國人」，因此各界都很關注鄭麗文上任黨主席後的兩岸政策。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，在對岸全面限制與打壓下，中華民國難以走入國際社會，更直言，「政治人物都只能夠在台灣內部自己在那邊爽，講自己是中華民國人，有什麼意義嗎？」
游盈隆日前上網路節目談到，關稅談判無比重要，通常各國都是由總統親自出馬，要不就是派出財經大臣等高層去白宮談判；相較之下，台灣是由行政院副院長鄭麗君率團交涉，談判過程極為辛苦，「為什麼中華民國不能進入白宮？為什麼不能堂堂皇皇坐下來拍個照？兩面國旗掛再一起來談關稅，就是做不到，因為美國不承認中華民國」。
游盈隆直言，外在世界就是如此，台灣應該打破這些幻覺，否則為何歐美各國都比較喜歡講台灣，因為中華民國很難被承認，所以台灣社應該正視現實。
游盈隆也呼籲國民黨領導者必須理解到這一點，若只稱中華民國而非台灣，甚至把台灣形容只是「家」而非國家，這些都會削弱台灣的國際能見度。游盈隆強調，只要有中國在，中華民國走不進國際社會，仍受到中共壓制，即便是美國也是在某個意義上打壓中華民國。
