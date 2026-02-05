【要素察覺】《英雄聯盟》Oner 突喊 Doran「脫了」？不知所措的多蘭只能乖乖照做

（來源：T1 YouTube）



《英雄聯盟》LCK 韓國賽區上週展開 LCK Cup 小組賽賽事，T1 以 2 比 1 擊敗勁敵 HLE，而在 T1 發布的賽事幕後花絮有一幕卻引發網友熱議，當選手們回到休息室時，Oner 突然叫住前方的 Doran：「玄準哥，脫掉外套吧」，讓多蘭突然一時不知所措的楞在原地。

LCK Cup 小組賽賽果（圖片來源：LCK）

T1 在 LCK Cup 的小組賽環節以 5 勝 0 敗的成績拿下巴龍組第二名，將與同組第一的 GEN 一同保送至季後賽階段。有趣的是，T1 是目前到現在唯二沒有使用過「教練開麥」的戰隊，另外一支則是 HLE，而 DRX 則是使用了 45 次。

（來源：T1 YouTube）

在這部影片 9 分 30 分處，Oner 突然叫住前方的 Doran：「玄準哥，脫掉外套吧」，讓多蘭突然一時不知所措的楞在原地，但也只能乖乖照做，隨後 Oner 便將手中的外套與他交換，原來是 Doran 穿錯外套了。

但被許多有著「甲文幫」之稱的粉絲發現，認為「Oner 居然是沒有解釋的就叫 Doran 給脫了」是一個非常夢幻的時刻，並加油添醋的表示：「肌肉猛男叫你脫」、「會有什麼令人意想不到的慶祝方式嗎」、「此處應有本」。只能期待著日後發生更多巧合了。

