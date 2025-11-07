要組觀光國家隊！ 賴清德喊話：5年後觀光產值破兆元

總統賴清德宣示，力拚2030年國內觀光產值突破兆元。（圖：台灣觀光協會提供）

ITF台北國際旅展今天（7日）開跑，總統賴清德出席致詞表示，政府將全力推動國內觀光，要力拚2030年國內觀光產值突破兆元，但談到國旅品質也希望可以再加油。賴總統也宣布將與行政院、交通部、觀光署及相關部會共同組成「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展。

賴總統表示，台灣要以觀光立國，善用好山好水與多元美食帶動經濟發展。政府將設定2030年達成觀光產值「兆元」的目標，並成立專責研究單位，從產品開發與市場研究著手，確立產業升級方向，以觀光國家隊整合旅行業、觀光協會與各部會能量，協助串聯縣市亮點活動，如台南國際蘭展、新北平溪天燈等，全面提升旅宿服務品質，正面迎戰國際競爭。

賴總統還指出，國旅發展具備三項有利條件，包含假期增加，由於今年共有九個連續假期、共33天，也可以讓國人的旅遊時間更加彈性與充裕。另外，還有可支配所得提升，政府推動減稅與社會福利政策，包括「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、私校補助每年3萬5,000元、長照3.0全面推動等，再來就是第三人力補充，目前勞動部正研議開放外籍中階技術工投入旅宿產業，解決旅宿人力不足問題。