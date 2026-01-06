要綠委辭職被挖高虹安帶職選市長 黃國昌不認雙標：2022有當時的政策

記者陳思妤／台北報導

民眾黨不分區兩年條款將至，民眾黨主席黃國昌5日證實已簽辭職書，還稱民進黨立委選市長應先辭立委。但網紅四叉貓翻出，2022年時任民眾黨立委高虹安、賴香伶去選新竹市長、桃園市長也都沒有辭職，質疑民眾黨雙標。對此，黃國昌今（6）日稱，不會有這個問題，2022年民眾黨有民眾黨的政策，「現在已經2025年了」。

民眾黨今天舉行「賴政府惡意賴帳-台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，媒體詢問，怎麼看昨天說民進黨要參加縣市長初選的立委應該辭職，但民進黨批評雙標，因為國民黨也有不少要參與初選的現任立委？

黃國昌稱，民進黨的人講這些話實在是，自己的事自己面對，「一天到晚拿別人當擋箭牌，超級可笑！」他說，他自己2018就提出這個主張，對任何人都一樣，他甚至還清楚介紹美國法理面，如果帶著A職選B職，在法律規定上有什麼效果。

黃國昌嗆，民進黨的人要去找國民黨的人當擋箭牌、墊背，Go ahead，但他只問一件事，這些立委為了自己的初選不來國會工作，跑去選區拚初選，「對得起選民喔？對得起立委薪水喔？」他稱，講道理給選民聽，憑什麼領立委薪水躲在自己選區拚初選，只要回答這個問題就好了。

媒體追問，但四叉貓質疑民眾黨雙標，因為2022時，高虹安跟賴香伶也是立委代職參選？黃國昌稱，「對我來講根本不會有這個問題」，當初2022年的時候，2022年民眾黨有民眾黨的政策，「現在已經2025年了」。

黃國昌還嗆，至於四叉貓請自己好好看一看，最近民進黨不是強烈撻伐說公布政治人物住家，但民進黨側翼不就在幹這種事？公布他家照片、肉搜小孩、偷拍老婆，誰雙標啊？「民進黨的雙標無恥到沒有下限，奉勸綠色媒體拿鏡子好好照照自己」。

