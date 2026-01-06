要綠委「選市長先辭立委」挨批雙標 黃國昌嗆：民進黨拿國民黨當擋箭牌

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨主席黃國昌昨(5)日表示，自己已簽署立委離職書，並點名民進黨立委選縣市長應先辭立委。民進黨則反擊嗆黃國昌「雙標」，忘了國民黨多位立委也要選縣市長。更有網友翻出，2022年時任民眾黨立委的高虹安、賴香伶也帶職參選。對此，黃國昌今(6)日回應再嗆民進黨「拿國民黨的人當擋箭牌」，並表示2022年時民眾黨有自己政策，「現在已經2025年了」。

黃國昌昨日點名民進黨台南、高雄立委要參選縣市長，應該先辭立委，遭民進黨反擊「雙標」。對此，黃國昌今日表示，他2018年就曾提出這個主張，對任何人都一樣，當時還清楚介紹在美國法裡，若帶A職選B職在法律規範會有何種效果。

黃國昌痛批民進黨「一天到晚拿別人當擋箭牌，超級可笑」，民進黨的人要去找國民黨的人當擋箭牌、墊背，「這些立委為了自己初選不來國會工作，跑去選區拼初選，對得起選民？對得起立委薪水？」黃國昌也嗆，憑什麼領立委薪水躲在自己選區拚初選，只要回答這個問題就好了。

但有網友翻出2022年時任民眾黨立委的高虹安、賴香伶也帶職參選新竹市長及桃園市長，黃國昌則說「對我來講不會有這個問題，當初2022年民眾黨有自己政策，現在是2025年了」。

