要緩和兩岸兵凶戰危 鄭麗文：回到九二共識、反對台獨

鄭麗文今天下午在台中參加黨員Reset拓點計畫時受訪。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕外傳兩岸交流與軍售掛鉤，國民黨主席鄭麗文今天在台中表示，「就是又來了！」希望國家安全會議不要變成造謠中心，「希望在九二共識跟反對台獨的基礎上面，緩和兩岸兵凶戰危的局勢，開始進行對話跟交流。」

鄭麗文今天下午在台中參加黨員Reset拓點計畫時受訪表示，自己一再強調，與兩岸交流，從來沒有從對岸得到任何訊息，或被開出任何條件，兩岸可能可以展開的融冰對話跟交流，她重申民進黨也做得到。

對於賴清德總統去年底曾說，中華民國寫進憲法有助團結台灣社會，台灣是主權獨立國家，沒必要另行宣布獨立，鄭麗文因此指「賴總統都已經公開說了，不會再宣布台獨，這個議題從此不存在了，所以只要民進黨也下架台獨黨綱、回歸九二共識。鄭麗文呼籲，不再來抹紅她，唱衰、破壞國民黨希望為兩岸搭起的和平橋梁。

