要罰錢了！錯過今天地價稅沒繳「罰10%」 補救教學一次看

114年地價稅開徵期即將結束，納稅人請注意！財政部賦稅署特別提醒，原定繳納期限為11月30日，因適逢星期日，依法順延至12月1日（星期一）截止。尚未繳納的民眾請務必把握最後幾天時間，若逾期未繳，不僅會被加徵滯納金，嚴重者甚至將面臨強制執行，荷包恐將大失血。（示意圖／PIXABAY）

2025年度（114年）地價稅開徵進入尾聲！財政部賦稅署提醒，全台地價稅繳納截止日為12月1日（星期一）晚間24時。由於11月30日為假日，因此依規定順延一天。納稅義務人若逾期未繳，將面臨加徵滯納金甚至強制執行處分。無論是稅單遺失、逾期補繳、還是想申請自用住宅優惠，都需把握最後時限。本文彙整所有關鍵資訊，助您輕鬆完成繳稅。

一、2025地價稅繳納時程與罰則

繳納期限：2025年11月1日至12月1日（順延後截止日）。

滯納金計算：每逾期3日加徵1%，最高可達10%。

例如：應繳金額1,000元，若12月5日才繳，將加徵1%滯納金，即需繳納1,010元。

強制執行：逾期30日仍未繳納者，案件將移送法務部行政執行署，可能面臨查封財產等處分。

二、繳納方式與步驟詳解

1、行動支付繳稅

使用支援繳稅功能之APP（如街口支付、悠遊付、中信行動銀行、iPASS MONEY、台灣行動支付等）

掃描稅單上的TWQR或三段條碼即可繳納，無3萬元限制。

2、便利商店繳稅

四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）可受理稅額3萬元以下稅單。

使用紙本稅單或超商事務機補單後繳納。

請注意：列印繳費單後，需於當日或1小時內完成繳納。

3、金融機構繳稅

可攜紙本稅單至代收稅款金融機構（不含郵局）臨櫃繳納。

4、ATM 轉帳繳稅

插入金融卡，選擇「跨行提款＋轉帳＋繳稅」選項進行操作。

單筆稅款上限為200萬元。

5、線上繳稅服務網站：https://paytax.nat.gov.tw

支援方式：晶片金融卡、信用卡、儲蓄帳戶、行動支付帳戶。

也可掃描稅單上的QR code進行操作。

三、稅單不見怎麼辦？補發辦法一次懂

1、線上申請：

至「財政部稅務入口網」> 線上服務 > 電子稅務文件 > 線上申請稅單補發。

2、臨櫃申請：攜帶身分證明文件前往地方稅稽徵機關。

3、便利商店事務機補單：

在7-11 ibon、全家FamiPort等機台操作

可使用健保卡、自然人憑證、身分證字號＋車牌號碼等方式進行身分驗證。

列印稅單小白單後可直接在超商櫃台繳稅（限3萬元以下）。

四、延遲繳納怎麼辦？

在12月4日24時前透過ATM、超商、電子支付等方式繳納，不會被加徵滯納金。

若於12月5日以後補繳：

可使用網路繳稅平台繳納（限30日內）。

或持補發稅單至代收稅款金融機構（不含郵局）臨櫃繳納。

五、自用住宅地價稅優惠申請要件

稅率：2‰（一般用地為10‰，可省下4倍稅金）

五大條件：

1、設立戶籍：所有權人、配偶或直系親屬之一。

2、擁有房屋所有權。

3、僅供自住，不得出租或營業。

4、面積限制：都市土地300平方公尺內、非都市700平方公尺內。

5、僅能申請一處。

申請時間：需於9月22日前向土地所在地稅捐機關提出申請。

六、重要關鍵日一次看

8月31日：地價稅納稅義務基準日（以當日土地所有權人為準）

9月22日：減免或自用住宅稅率申請截止日

12月1日：2025年度地價稅繳納截止日

七、溫馨提醒

地價稅為地方稅，若跨縣市擁有不動產，會收到多張稅單。

地價稅採總歸戶制，同縣市多筆土地會開成1張稅單。

切勿點擊不明連結進行繳稅，建議透過官網、APP或實體通路操作。

各地稅務局及財政部也設有客服專線及QA平台，若民眾有繳納疑問，可撥打免費電話0800-000-321或上「財政部稅務入口網」查詢。請務必於12月1日前完成繳納，以免產生滯納金與強制執行處分。

