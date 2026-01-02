「要罵去罵NCC！」業者無奈 補發SIM卡須跑警局、換門號也有限制

要聞中心/綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》於2024年12月30日正式實施，電信三雄同步執行「史上最嚴格」換補SIM卡措施。新規要求民眾若SIM卡遺失，須先至派出所報案取得遺失證明方能補卡；若SIM卡損壞則須出示舊卡，引發外界批評為「擾民、擾警、擾業者」的三擾政策。

電信公司。（示意圖／中華電信）

根據新規內容，換補卡及換號服務門檻大幅提高。SIM卡損壞換卡須出示舊卡，eSIM從舊機轉移至新機則須出示購買證明；若手機為獲贈取得，亦須提供贈與證明。以尾牙抽中新手機為例，民眾若要將eSIM卡從舊機移轉至新機，在無法出示購買證明的情況下，須請公司開立贈與證明。若為親友間饋贈，則須請贈送者提供購買證明，證明手機經正常程序取得。

SIM卡遺失的補卡程序更為繁複。過去民眾僅需至電信門市出示雙證件即可補卡，新制實施後須先至派出所報案，取得遺失證明後才能辦理。電信門市人員透露，新規上路後已被客訴不斷，「客人手機不見，急著來買新手機、補發新SIM卡，現在都不能做，只能叫他先去派出所報案再來。」面對客人現場發飆，門市人員無奈表示「要罵去罵NCC」。

有網友在巴哈姆特論壇分享親身經歷，表示因意外失火導致手機燒毀，前往門市補卡時被告知須提供損毀照片或報案證明，即使本人攜帶雙證件到場仍無法補辦。該網友質疑，本人加雙證件都已到場，自己的門號卻無法自由支配；且即便補發新卡，舊卡也會自動失效，不解新規究竟在防範什麼。

NCC。（資料照）

電信業者透露，新規正式上路前已多次向NCC反映，相關規定明顯不符運作實務，必定引發民意反彈，更會加重基層員警業務量，但NCC為交出打詐成績仍決定執行，業者只能照辦。

除換補卡規定趨嚴，換號服務亦有新限制，須符合「換回原號」、「無法註冊」或「騷擾」等三項條件並提供證明資料方可辦理。民眾若單純因不喜歡現有門號而想更換，或想改用黃金門號，已無法如過去直接付費換號。

