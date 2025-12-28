要翁曉玲「回頭是岸」 堂哥曝光超威家族背景…苦勸「不要忘本」

國民黨立委翁曉玲屢爆爭議，家族背景也曝光。資料照片。李政龍攝



國民黨立委翁曉玲上任後屢次成為媒體焦點，包括多次高喊「我是中國人」，面對閣揆質詢時稱「質詢是上對下」等，也讓外界關注其家族背景。東吳大學推廣部兼任副教授翁瑞彬，近日就在社群平台Threads發文，坦言翁曉玲是他的堂妹，更自揭家族超威的背景，包括翁曉玲父親、祖父都是當時的社會菁英，翁瑞彬也說，翁家祖孫三代皆接受台灣、日本、美國與獨派等多元教育養成，並直言希望翁曉玲「不要忘本」。

媒體人李正皓先前曾在臉書指出，翁曉玲公開表示「以中國人為榮」後，多人直指翁曉玲並非所謂的外省第二代或第三代，而是「道道地地的台灣人」，且其家族早在日治時期便經商致富，曾屬地方望族。

廣告 廣告

翁瑞彬日前在社群平台Threads發文表示，「曉玲是我的堂妹，曉玲的父親翁啟雄少將：台北成功中學保送台大電機系、陸軍官校29期第一名畢業、1961參加美軍喬治亞州班寧堡突擊兵特訓、1964美國伊利諾州立大學流體力學博士、中正理工教育長升少將。」翁瑞彬說，「翁啟雄少將是美國栽培的文武全才國軍。套句蔥頭所說『以這種學經歷』，至少當『參謀總長』才對！」

翁瑞彬說，「曉玲的祖父翁鐘賜是日本慶應義塾大學1928全校第二番畢業，祖孫三代都受臺、日、米、獨的教育養成，不能忘本啊！」貼文一出引發網友熱議，網友留言：「很意外這樣家庭背景養育出來的人，居然如此缺乏涵養」、「被揭穿是假高級外省人，但其嘉義本家父祖旺族、學經歷其實比許多外省人更優秀」

有網友留言發問，「很想知道對於您的堂妹 家族裡的評價如何？ 外人的角度來看很不可思議。」翁瑞彬回答：「因為從小住眷村，被同化了。家族人知道這一點，所以看在眼裏，也不便說太多。 有次她說『日本殖民臺灣⋯』，我說『清國殖民臺灣時⋯』，她就沒聲音了。」

翁瑞彬今天（12／28）再度發文回應，稱文章反應之熱烈「實在出乎預料」。他也透露，稍克制的留言他會給愛心，但若罵得太用力，他就「就不好意思再舔油加醋」。但他也坦言，基本上「百分之百認同大家的看法」，並期盼翁曉玲「能早日回頭是岸」。

更多太報報導

真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%